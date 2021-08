Afghanistan: les médias et les réseaux chinois fustigent la «débâcle» américaine

Un combattant taliban photographié ce lundi 16 août 2021 à Kaboul, en Afghanistan. AP - Rahmat Gul

L’effondrement du gouvernement afghan et le retour des talibans ont entraîné l'évacuation de la plupart des chancelleries jusqu'ici présentes à Kaboul, à l’exception notable, pour l’instant, des ambassades de Chine et de Russie. À Pékin, on juge durement ce qui est qualifié de défaite américaine dans la presse d’État et sur les réseaux sociaux.