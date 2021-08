Malaisie: le Premier ministre Muhyiddin Yassin démissionne mais reste à son poste

Après avoir perdu le soutien de 15 députés, le gouvernement du Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin a démissionné ce matin, plongeant un peu plus ce pays d’Asie du Sud Est, dans une crise politique qui dure depuis mars 2020 et qui, sous fond de pandémie, ne parvient pas à trouver d’issue.

Avec notre correspondante à Kuala Lumpur, Gabrielle Maréchaux

En Malaisie, tout change pour que rien ne change. Ce lundi matin 16 août, le Premier ministre Muhyiddin est allé déposer sa démission au roi et tout le pays s'apprêtait à peut-être devoir aller se coucher avec un nouveau chef du gouvernement. Mais pour l’instant rien de tel.

Selon la Constitution malaisienne, c’est en effet au monarque qu’il revient de nommer le chef d’État, mais aujourd’hui le roi Abdullah a choisi d’accepter la démission de Muhyiddin, pour dans la foulée le nommer… Premier ministre intérimaire. A cause de la pandémie du Covid-19 le pays est plus que jamais dans une impasse politique : d’une part, il est impossible d’organiser de nouvelles élections alors que le pays ne voit toujours pas la courbe des nouveaux cas baisser, malgré plus de deux mois de confinement et une vaccination effrénée.

Mais d’autre part, il devenait également impossible de ne pas reconnaître que Muhyiddin Yassin, dont la légitimité a toujours été contestée depuis son arrivée au pouvoir sans élection en mars 2020, n’était pas soutenue par une majorité parlementaire.

Et si la crise sanitaire fait durer la crise politique, cette dernière n’est pas sans effet sur la troisième crise que subie le pays, économique celle-ci avec par exemple une instabilité politique qui fait fuir les investisseurs étrangers.

