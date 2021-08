Afghanistan: « Tout est incertain pour l'instant » sur l'évacuation des Français

La France continue d'évacuer ses ressortissants d'Afghanistan. Diplomates, humanitaires, journalistes, 45 personnes exfiltrées de Kaboul sont attendues à Roissy ce mardi après-midi. Les évacuations devraient de poursuivre confirme notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezzali. La journaliste nous décrit l’ambiance au sein de l’ambassade de France à Kaboul avec des centaines de personnes en attente d’être évacuées vers Paris.

« On essaye de s’organiser tous ensemble parce qu’on a compris que l’attente va prendre plus de temps que prévu. Au début, on dormait sur la pelouse de l’ambassade, maintenant on a investi, un des bâtiments du complexe. (…) L’ambiance est très cordiale, les gens sont très bienveillants. (...) Des féministes, des personnalités publiques, des artistes, des homosexuels sans visa ont rappliqué à l'ambassade... », rapporte notamment notre correspondante, Sonia Ghezali.

