Afghanistan: le calme mais aussi l'inquiétude règnent dans Kaboul

Un combattant taliban photographié sur la place Massoud, devant le portrait du héros de la lutte anti-soviétique. Kaboul, lundi 16 août 2021. AFP - WAKIL KOHSAR

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Après plus de 24 heures d'incertitude et de peur, des rues désertées et quelques tirs sporadiques dans certains quartiers, Kaboul a retrouvé un semblant de normalité, ce mardi 17 août 2021. Les boulangeries, les épiceries et les pharmacies ont rouvert, les gens ressortent. Les talibans ont déclaré une amnistie, mais beaucoup se méfient.