Afghanistan: la Chine en position de force au Conseil de sécurité de l'ONU

Audio 01:11

Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à la cessation des hostilités et à l’établissement d’un gouvernement uni et inclusif en Afghanistan (Image d'illustration). © Angela Weiss/AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le Conseil de sécurité s’est réuni à New York lundi 16 août à propos de la situation en Afghanistan. Le secrétaire général Antonio Guterres a affirmé que les prochains jours seront cruciaux, qu’il ne fallait surtout pas abandonner les Afghans et que la communauté internationale devait rester unie sur ce dossier. Le Conseil a bon an mal an, réussi à négocier une déclaration commune : il a appelé à la cessation des hostilités et à l’établissement d’un gouvernement uni et inclusif.