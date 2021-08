Chine: Pékin lance son projet de réglementation de la concurrence sur Internet

La réforme d'Internet se poursuit en Chine. Le régulateur chinois a publié ce mardi 17 août un projet de règlement visant à empêcher la concurrence déloyale et à mieux encadrer les utilisations des données utilisateurs sur les réseaux chinois. Une annonce qui s’inscrit dans le cadre de la reprise en main de l’industrie numérique par l’État.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

La Chine entend mettre au pas ses « Gafam » - les géants de l’Internet - et, plus généralement, réguler une industrie numérique qui pèse de plus en plus lourd dans la croissance de la deuxième économie mondiale.

Régulation des monopoles

Aucun secteur n’est épargné : après le e-commerce, les applis VTC, les jeux vidéo, les activités extra-scolaires en streaming, l’annonce de ce mardi vient compléter les deux objectifs principaux de cette réforme à marche forcée. D’abord, le contrôle des données des utilisateurs et le détournement du trafic via les algorithmes par les plateformes ; ensuite, la réduction des monopoles et de ce que l’administration d’État pour la régulation des marchés considère comme « la mise en œuvre d’une concurrence déloyale sur internet » selon le communiqué publié ce mardi. Cette régulation des monopoles avait été en partie annoncée par Li Keqiang à l’ouverture de l’Assemblée nationale populaire en mars dernier. Le développement des PME étant inscrit dans les priorités du plan quinquennal.

Recul de la bourse

Ce projet de règlement a de nouveau fait trembler la bourse de Hong Kong, faisant dégringoler les actions de la plateforme de vidéo en ligne Bilibili (-5%), du roi des jeux vidéo en ligne Tencent (3,5%), du géant du e-commerce Alibaba (-2,6 %) ou du numéro un de la livraison de plats préparés Meituan (-1,4%). Elle inquiète aussi les investisseurs. Le japonais Softbank qui détient 24 % des parts d’Alibaba a annoncé il y a une semaine qu’il allait faire une pause dans ses investissements en Chine, en attendant que la situation réglementaire « devienne plus claire. »

La bataille de l’État contre les monopoles de l’économie numérique interroge en effet le succès même d’un modèle chinois de développement internet basé sur des plateformes regroupant parfois plusieurs activités (messagerie, paiement etc...) sous une même enseigne. Le projet publié ce mardi est ouvert aux commentaires publics jusqu’au 15 septembre.

