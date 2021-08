Covid-19: la Nouvelle-Zélande se reconfine après la découverte d'un cas de variant Delta

Des Néo-Zélandais font la queue devant un supermarché d'Auckland, mardi 17 août 2021, alors que le gouvernement a décidé de reconfiner le pays pour trois jours et la ville pour une semaine.

Le gouvernement néo-zélandais a annoncé, mardi 17 août, un confinement de trois jours pour tout le pays et d'une semaine pour la ville d'Auckland après la découverte d'un cas de variant delta dans la population.

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

Un « community case », un cas positif de Covid-19 dans la communauté, c'est la plus grande crainte pour la Nouvelle-Zélande. Après la première vague de contaminations qui a touché le monde entier à partir de janvier 2020, le pays avait réussi le pari de tracer tous les cas positifs liés au Covid-19 et ainsi éradiquer l'épidémie en seulement quelques mois.

Des frontières fermées et des quarantaines de deux semaines obligatoires pour les retours des citoyens avaient permis aux Néo-Zélandais de vivre à l'écart, sans masque et sans distanciation sociale. Mais preuve de la persistance du virus, un cas de variant Delta et été découvert dans la ville d'Auckland lundi, deux semaines après la fermeture de la bulle de voyage avec l'Australie instaurée en avril dernier.

Bien que des investigations soient toujours en cours pour connaître la source de cette contamination, cette bulle de voyage entre les deux pays pourrait bien en être l'origine. Actuellement, la région de Sydney enregistre ses plus hauts taux de contamination, et trois des sept États australiens sont en confinement.

Selon les chiffres de l'université Johns Hopkins, la Nouvelle-Zélande a connu 2 926 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie, pour 26 décès.

