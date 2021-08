Afghanistan: à Kaboul, «les talibans sont partout»

L'aéroport de Kaboul, dernière porte de sortie du pays, est toujours bondé de candidats à l'exil, désireux de fuir le retour des talibans. C'est également là que patientent de nombreux ressortissants étrangers, dans l'attente de leur évacuation. Sonia Ghezali est sur place. Notre consœur, qui couvre pour RFI l'actualité afghane depuis 2016, devait quitter la capitale à bord d'un avion de l'armée française. Voici peut-être son dernier récit depuis l'Afghanistan, nécessairement délivré sous une forme plus personnelle que son travail effectué tout au long des cinq dernières années.

En plein milieu de la nuit, nous avons tous embarqué dans plusieurs bus, qui ont pris la direction de l’aéroport militaire de Kaboul, escortés pendant une partie du chemin par les talibans, qui avaient «nettoyé» la route si l'on peut dire, afin qu’elle soit libre et non engorgée.

Le chemin s’est fait sans encombre, nous n'avons pas du tout rencontré de problème, nous n’avons pas été arrêtés, ni même contrôlés. Nous avions vu au cours des jours précédents cette route qui mène à l’aéroport remplie des milliers de voitures. Mais là, il n'en était rien.

Clairement, cela s'est fait avec la coopération des talibans, sinon, cela n’aurait pas du tout été possible d’aller avec autant de facilité à l’aéroport militaire sans être arrêtés. Les talibans sont partout : ils tiennent des barrages, et occupent la place qu’occupaient les policiers et les soldats avant le basculement du pouvoir, dimanche.

Quand nous sommes arrivés à l’entrée de l’aéroport militaire, il a fallu attendre à peu près une heure. À l’entrée, nous avons vu toutes ces personnes qui attendaient sur le côté, au pied de ces murs de béton armé qui entourent toute l’enceinte de l’installation.

Nous avons vu tous ces jeunes, des jeunes hommes surtout, qui essayaient de trouver la moindre opportunité pour pouvoir s’insérer dans le groupe et pouvoir entrer à l’intérieur. D'ailleurs, nous étions plusieurs bus, nous rentrions groupe par groupe dans l’aéroport militaire, et certains ont réussi à s’insérer avec nous.

Ils ont fini par être repérés, car à plusieurs reprises, nous avons été contrôlés, une fois entrés dans l’aéroport militaire. Ils ont été repérés puis évacués par les soldats américains. Une fois arrivés dans l’enceinte de l’aéroport, par la suite, la sécurité fut assurée par des soldats américains et français.