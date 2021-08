Australie: des cas de Covid-19 chez des Aborigènes en zone rurale

Bien qu’ils soient prioritaires, le taux de vaccination au sein de la communauté aborigène est plus faible que pour l’ensemble de la population australienne.

Quelque 633 nouveaux cas de Covid-19 détectés en un jour en Nouvelle-Galles du Sud, c’est un record pour l'État australien, confronté depuis maintenant plus de deux mois au variant Delta. Jusqu’ici cantonnées à Sydney, des contaminations sont apparues ces derniers jours dans des régions rurales, un motif d’inquiétude élevé en particulier pour les communautés aborigènes, qui jusqu’à présent avaient été épargnées par la pandémie.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Sydney, Grégory Plesse

Jusqu’à la semaine dernière, presque aucun Aborigène n’avait été infecté par le Covid-19. Ce n’est désormais plus vrai, puisque dans l’ouest rural et désertique de la Nouvelle-Galles du Sud, les Aborigènes représentent la majorité des cas détectés.

Une nouvelle qui a provoqué le confinement, jusqu’ici limité à Sydney, de tout l’État. Car au-delà de la faiblesse des structures hospitalières dans ces zones reculées, les Aborigènes sont particulièrement vulnérables. C’est ce que rappelle le physiologiste Ray Kelly, lui-même Aborigène.

« Les Aborigènes ont un taux plus élevé de maladies chroniques, comme des maladies cardiaques et le diabète de type 2, explique-t-il à RFI. Cela accroit les risques d’attraper le Covid et de souffrir de formes graves. »

Bien qu’ils soient prioritaires, le taux de vaccination au sein de la communauté aborigène est plus faible que pour l’ensemble de la population. En cause, l’accès difficile aux vaccins, mais aussi une certaine méfiance à l’égard du gouvernement, dont les recommandations ont beaucoup varié à propos d'AstraZeneca.

« Il y a de la méfiance, au sein de la communauté aborigène, envers le gouvernement, en raison de politiques racistes appliquées par le passé. Donc si le gouvernement dit une chose, puis son contraire, les gens se disent : "Ils nous ont eu avant, pourquoi leur faire confiance maintenant, mieux vaut attendre de voir." »

Les moyens ont depuis été renforcés et des milliers de doses de vaccins sont en cours d’acheminement vers ces régions isolées.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne