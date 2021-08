L'Inde lance un visa électronique d'urgence pour les réfugiés afghans

L’Inde, qui a évacué tout son personnel diplomatique de Kaboul, lance un visa électronique d’urgence pour les réfugiés afghans. L'objectif est d'accélérer le traitement des nombreuses demandes reçues par New Delhi. Le gouvernement se dit particulièrement inquiet du sort des communautés sikhes et hindoues.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Depuis ce matin, l’Ambassade de l’Inde à Kaboul est fermée. Mais le gouvernement, grand soutien du précédent pouvoir en Afghanistan, veut aider ceux qui fuient les Talibans. C’est donc en ligne que les citoyens Afghans peuvent désormais demander un visa spécial baptisé X-Misc. Les titres de séjour seront attribués pour six mois. New Delhi a promis de traiter ces demandes au plus vite.

Les critères d'attribution de ce visa restent encore floues. L’Inde ne possède pas de statut de demandeur d’asile, l’examen se fera donc au cas par cas et à l'aide des agences de sécurité, selon le ministère de l’Intérieur. Le gouvernement a indiqué ces derniers jours vouloir donner refuge aux minorités Hindoue et Sikh, qui craignent pour leur vie sous le joug des Talibans.

4600 visas délivrés en 15 jours

Des voix se sont élevées contre cette distinction confessionnelle, qui rappelle les lois sur la citoyenneté à l'origine de manifestations monstres en Inde début 2020. Les responsables ont cependant précisé ce matin que ce visa électronique serait attribué sans distinction de religion.

L’Inde avait par le passé hébergé les familles du négociateur Afghan Abdullah Abdullah ou du président Hamid Karzaï. Ces quinze derniers jours, l’Inde a remis 4 600 visas à des citoyens afghans.

