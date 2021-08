Afghanistan: l'Inde face au casse-tête du rapatriement de ses ressortissants

Des diplomates et des civils indiens en provenance d’Afghanistan à l’aéroport de Jamnagar, dans l'ouest de l'Inde, en transit vers New Delhi, le 17 août 2021. REUTERS - STRINGER

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avec la fermeture de son ambassade et l'arrêt des vols, New Delhi peine à recenser et faire évacuer les derniers de ses ressortissants en Afghanistan. Le gouvernement indien a lancé une cellule spéciale pour faciliter leur retour.