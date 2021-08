En Inde, Renault-Nissan condamné à mieux payer ses salariés

Le constructeur automobile devra rémunérer davantage ses quelque 3 500 ouvriers indiens. C’est l’arbitrage rendu par la Haute Cour de Madras entre le constructeur et ses employés en fronde salariale. Conséquence de cette décision : le groupe doit d’ores et déjà leur verser 8 millions d'euros.

Avec notre correspondant à Bangalore, Côme Bastin

Renault-Nissan proposait 30 euros d’augmentation mensuelle, les salariés en demandaient 230. La Haute Cour du Tamil Nadu a opté pour un compromis en exigeant du constructeur 80 euros par mois supplémentaires pour les employés.

Depuis mars 2019, le syndicat ouvrier et la direction de Renault-Nissan en Inde n’avaient plus d’accord salarial. S’en sont suivis des revendications et une procédure judiciaire d’un an portées par les salariés auprès de la Cour de Chennai.

Salaire deux fois moindres que chez Ford et Hyundai

Selon les syndicats, Renault-Nissan payait entre 100 et 200 euros par mois, soit deux fois moins que des constructeurs tels que Ford et Hyundai. Le groupe affirmait de son côté qu’il n’arrivait déjà pas à rentabiliser son usine géante à Chennai, et menaçait de détruire des emplois.

Rendu public cette semaine, le jugement est rétroactif. Le constructeur devra donc verser 8 millions d’euros d’arriérés à ses 3 546 ouvriers. En plus d’augmenter les salaires, il devra leur offrir de meilleures assurances et de meilleures conditions de travail.

Les salariés ont accueilli l’arbitrage positivement. Renault-Nissan, qui accuse des pertes en Inde, a dénoncé des demandes irréalistes.

