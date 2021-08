France: manifestation à Paris pour le rapatriement des Afghans menacés par les talibans

Plusieurs centaines de personnes, dont beaucoup de jeunes Afghans réfugiés en France et dont les familles sont restées en Afghanistan, se sont rassemblées place de la République, à Paris, le 22 août 2021.

Alors que les évacuations se poursuivent en Afghanistan, à Paris, ce dimanche après-midi 22 août, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la République. Elles demandaient le rapatriement de tous les Afghans menacés par les talibans. Reportage.

Publicité Lire la suite

« Vive l'Afghanistan », scandent des centaines de personnes au pied de la statue de la République. Parmi elles, cet Afghan réfugié en France depuis quatre ans, très inquiet de la situation dans son pays.

« Nous, on n'a pas besoin des talibans, en fait. Ils n'ont pas changé, affirme Shahid Loani. Vous, vous avez des images des grandes villes, vous n'avez pas d'images des petites villes, des villages, vous n'avez pas d'images de ce qui se passe là-bas. C'est vraiment chaud là-bas. Ils n'autorisent pas les filles à être envoyées l'école. Le droit des femmes est vraiment en danger, pour les femmes, c'est très grave. » Dans les campagnes, loin des caméras, la situation est, selon lui, très préoccupante.

► À lire aussi : Afghanistan: «Les talibans répriment déjà violemment toute activité musicale» [Entretien]

« Couloir humanitaire »

« On demande le rapatriement de tous les gens qui ont travaillé avec le gouvernement et dont la vie est en danger parce qu'ils sont sur les listes rouges des talibans, explique Ozat, l'un des organisateurs du rassemblement. Les femmes, les jeunes filles qui étaient dans le sport, qui étaient dans les médias... C'est énormément de personnes, c'est pourquoi on demande un couloir humanitaire. »

► À lire aussi : Afghanistan: les journalistes afghans pris pour cibles par les talibans

En attendant cet hypothétique couloir humanitaire entre l'Afghanistan et l'Europe, certains Français ont décidé de prendre eux-mêmes les choses en main comme Lydie Lemoine. « J'ai pas dormi de la nuit. Avec la cellule de crise, j'ai passé 14 dossiers cette nuit. C'est compliqué. On ne peut pas accueillir tout le monde. On l'entend souvent. Mais il faut se bouger, il faut faire quelque chose. »

​Des dossiers qui avancent au compte-gouttes avec l'ultimatum du retrait des troupes américaines de Kaboul dans neuf jours.

► À lire aussi : Afghanistan: l'UE appelle ses États membres à accepter des réfugiés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne