À Singapour, Kamala Harris veut rassurer les alliés asiatiques des États-Unis

C’est le deuxième voyage à l’étranger de Kamala Harris. Dans une tournée en Asie du Sud-Est, la vice-présidente américaine a promis un « engagement pérenne » des États-Unis dans la région lors d’une conférence de presse à Singapour avec le Premier ministre Lee Hsien Loong. Alors que la débâcle américaine en Afghanistan suscite des appréhensions chez ses partenaires, Kamala Harris a mis notamment l’accent sur des enjeux sanitaires et climatiques.

De notre correspondante en Asie du Sud-Est,

Lorsque Kamala Harris liste ses sujets de conversation avec le Premier Ministre Lee, ce n’est ni l’Afghanistan, ni l’influence croissante de la Chine dans la région - qui inquiète les États-Unis - qu’elle évoque.

« La conversation que nous avons eue aujourd’hui a été motivée de diverses manières par ce que nous pouvons considérer comme une nouvelle ère qui débute : une nouvelle ère définie par les menaces de la pandémie, de la crise climatique, de la cybersécurité », a résumé la vice-présidente.

En arrivant à Singapour, Kamala Harris a posé les pieds en terre hospitalière, mais également hautement stratégique. Si Singapour est la première destination des investissements américains en Asie du Sud-Est, la cité-État n’est cependant pas un allié officiel des États-Unis : Washington peut jouir pour cela du soutien des Philippines et de la Thaïlande, dans la région.

Bien conscient de sa position extrêmement stratégique dans le détroit le plus emprunté du monde et de sa petite taille, Singapour tâche en effet de précieusement conserver le plus d’autonomie et de liberté de manœuvres possible, selon Collin Koh, chercheur à la S. Rajaratnam School of International Studies : « Se ranger derrière n’importe quel grand pays ne va pas servir les intérêts internationaux de Singapour. »

L’accent sur d’autres coopérations qu'avec la Chine

Pour servir, malgré cette réalité, les intérêts des États-Unis, Kamala Harris n’a donc pas seulement parlé de « nouvelle ère » : elle a choisi un nouveau ton et un nouveau terrain, éloigné de la rhétorique de Donald Trump, qui avait rencontré Kim Jong-un dans la cité-État en 2018.

« L’approche des États-Unis en Asie du Sud-Est a été de plus en plus critiquée ces dernières années, rappelle Collin Koh. Le principal fondement de ces critiques partait d’un constat : les États-Unis semblaient considérer que le seul intérêt de l’Asie du Sud-Est était d’être proche de la Chine. Ces critiques pointaient aussi l’absence de stratégie globale pour l’Asie du Sud-Est, avec seulement des actions éparses et des politiques pas cohérentes. »

« Kamala Harris semble vouloir faire taire ces critiques, en ne parlant plus tellement de la Chine, de sécurité ou de défense, mais en mettant en avant des formes de coopérations plus douces, comme par exemple la coopération en temps de pandémie. Ce terrain-là est aussi stratégique, car pour l’instant la Chine semble avoir une longueur d’avance en la matière en Asie du Sud-Est », poursuit le chercheur

Kamala Harris et le Premier Ministre Lee se sont ainsi félicités pour les efforts mis en commun pour le séquençage du génome des variants du Covid-19. Mais la vice-présidente américaine a également évoqué une répercussion négative de la pandémie en Asie du Sud-Est pour les États-Unis : un difficile approvisionnement pour l’industrie.

« Prenons par exemple les puces semi-conductrices. Elles alimentent tout : les téléphones, les ordinateurs, les voitures… Et si elles ne sont pas produites en nombre suffisants à l’échelle globale, notre industrie automobile aux États-Unis sera sévèrement impactée », a-t-elle énuméré.

Or pour pallier ce problème, c’est justement à Singapour que l’entreprise américaine GlobalFoundries veut installer une nouvelle usine.

En pleine débâcle en Afghanistan, Washington assure œuvrer pour la paix en Asie

Dans son discours, Kamala Harris a tâché de mettre en relief les questions de partenariat économiques, de lutte commune contre le changement climatique. Mais les enjeux de défense n’ont quant à eux pas manqué de ressurgir au travers des questions posées par les journalistes locaux.

Alors même que les troupes américaines poursuivent leur départ de l’Afghanistan, la vice-présidente a assuré que les États-Unis veulent agir pour la sécurité et la paix en Asie du Sud. Interrogée par les journalistes sur la perte de crédibilité de Washington, Kamala Harris s’est alor défendue en évoquant la complexité de la situation et les priorités américaines dans le conflit afghan.

