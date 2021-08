Afghanistan: échange de tirs à l’aéroport de Kaboul faisant un mort et trois blessés

Forces armées occidentales à l'entrée de l'aéroport de Kaboul, le 20 août 2021. via REUTERS - US MARINES

À l'aéroport de Kaboul où les évacuations se poursuivent, des coups de feu ont été échangés entre des soldats américains et allemands et des « inconnus » ce lundi. Un garde afghan est mort et trois sont blessés dans ces affrontements.