Covid-19 au Vietnam: confinement strict à Hô-Chi-Minh-Ville de deux semaines

Le Vietnam est l'un des pays qui a enregistré le plus de décès liés au Covid-19 ces derniers jours, Dans le pays, l'épicentre de cette nouvelle vague est Hô-Chi-Minh-Ville. La grande métropole du sud du pays vit, depuis ce lundi 23 août, en confinement strict de deux semaines.

Dans la journée de dimanche, ce sont près de 600 personnes qui sont décédées du coronavirus à Hô-Chi-Minh-Ville. Cela représente plus de 80% du nombre de victimes dans l'ensemble du pays. Depuis ce lundi, la loi martiale est en vigueur dans la ville.

Les habitants ont reçu l'ordre de rester chez eux pendant les deux prochaines semaines et pour la première fois l'armée est mobilisée dans les rues, témoigne Trung Dung joint par la rédaction vietnamienne de RFI. Cet habitant de la ville fait des distributions de nourriture pour les plus démunis.

« Il y a très peu de gens dans la rue, seules quelques personnes sont autorisées à sortir, indique-t-il. Les postes de contrôle sont toujours tenus par la police et la défense civile mais dans les postes les plus importants, il y a aussi des renforts militaires. Des soldats, armés ou non, qui montent la garde. Et selon les autorités, les militaires vont participer également à la distribution de la nourriture à toute la population. »

Distribution alimentaire organisées par l'armée

Sur les réseaux sociaux, des images montrent de premières distributions alimentaires organisées par l'armée. Mais parvenir à toucher tout le monde dans une ville de plus de 8 millions d'habitants est un véritable défi. Pour Trung Dung, les autorités doivent faire du porte-à-porte pour s'assurer qu'il n'y ait pas de laissés-pour-compte.

Le Vietnam fait face à une nouvelle vague de contaminations qu’il peine à enrayer. Ce qui place le pays en troisième position des nations les plus touchées ces derniers jours, derrière l'Indonésie et la Russie.

