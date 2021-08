Covid-19: la Nouvelle-Zélande prolonge son confinement face à la vague du variant Delta

En Nouvelle-Zélande, cinq jours seulement après le début du confinement décrété avec la découverte d'un cas du variant Delta du Covid-19, la Première ministre Jacinda Ardern a déclaré lundi 23 août le prolongement de la mesure jusqu’au 31 août, alors qu’elle devait prendre fin mardi 24. Selon elle, le pays, qui compte désormais 107 cas positifs, n’a pas encore « atteint le pic de cette flambée ».

Avec notre correspondant à Wellington, Richard Tindiller

C'est un scénario que personne n'avait vu venir : un variant Delta qui se propage à très grande vitesse et un confinement total pour le pays qui s'étend désormais jusque vendredi 27 août au soir minuit… et au moins jusqu'au 31 aout pour la ville d'Auckland, qui compte plus de 90% des cas positifs.

Le pays à nouveau figé

La Nouvelle-Zélande, qui n’avait pas connu de contamination au Covid-19 depuis février, a été rattrapée par la pandémie et le variant Delta, figeant le pays à nouveau.

Le sentiment risque de durer, malgré les premières estimations qui prévoyaient un pic à 120 cas positifs sur l'ensemble du pays.

Lundi, la Première ministre Jacinda Ardern a brandi une carte de la Nouvelle-Zélande où l'on voit des points bleus sur la quasi-totalité du pays : 14 000 points au total, qui représentent toutes les personnes ayant été en contact proche avec des cas positifs.

400 localisations

Les contacts et une liste d'emplacements où ils se sont trouvés ne cesse de grandir. Soit plus de 400 localisations que les autorités n’hésitent pas à partager sur les réseaux sociaux pour lutter au mieux contre l’épidémie qui frappe à nouveau la Nouvelle-Zélande.

