Afghanistan: la menace d’une crise économique plane sur Kaboul

En marge de la crise humanitaire, la ville de Kaboul se prépare-t-elle à une crise économique ? Il n'y a presque plus un billet de banque qui circule dans la capitale afghane ; dans la panique de l'arrivée des Talibans, les établissements bancaires se sont barricadés. Rien n'a rouvert et les habitants de Kaboul sont au bord de la banqueroute.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Kaboul, Vincent Souriau

Nous sommes sur Bank Street, comme on la surnomme, la rue des banques de Kaboul. Mais ce n’est même pas la peine d’essayer, tout a fermé il y a une semaine. Les grilles sont baissées, les distributeurs sont hors service.

Et si cet homme vient nous voir, c’est parce qu’il n’y arrive plus : plus de liquide, plus de quoi nourrir sa famille. « On commence à avoir des problèmes, confie-t-il. Un de mes oncles m’a donné 2 000 afghanis, ça représente à peu près 20 dollars. Avec ça, je fais ce que je peux… J’achète un petit peu de pain, du riz pour mes enfants, mais on est au bout de ce qu’on a. Je cherche une solution, je n’arrête pas de chercher une solution. »

► À lire aussi : Évacuations d'Afghanistan: quels moyens de pression les Occidentaux ont-ils sur les talibans?

Il y a aussi ceux qui en profitent. Wahidullah, sourire aux lèvres sur sa chaise en plastique, agite nonchalamment une grosse liasse de billets. Agent de change, usurier, prêteur sur gages, on ne sait pas trop ce qu’il fabrique. Et lorsqu’on lui demande comment il se procure de la monnaie alors qu’il n’y en a plus à Kaboul, il préfère esquiver la question : « Je me débrouille, c’est pas vraiment officiel, je connais des gens qui avaient fait des réserves avant la crise et… on s’entraide. »

D’après les témoignages recueillis, le prix des aliments de base, huile, riz, farine a grimpé de 15 à 20% depuis la prise de pouvoir des Talibans.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne