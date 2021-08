Afghanistan: pour Ahmad Wali Massoud, «la priorité est de réduire la violence des talibans»

Dans la vallée du Panshir, à 100 km au nord-est de Kaboul, des combattants afghans ont lancé une résistance au pouvoir des talibans sur le pays. Ces derniers ont annoncé une offensive contre ce fief du commandant Massoud, assassiné en septembre 2001 après avoir résisté aux Soviétiques puis aux talibans. Ahmad Wali Massoud, frère du commandant Massoud, réaffirme la détermination du clan dans un entretien à RFI.

Pour l’heure, les talibans se contentent de stationner à proximité et disent souhaiter des négociations, malgré l’annonce d’une offensive contre la vallée du Panshir, fief du commandant Massoud. Son frère, Ahmad Wali Massoud, a été ambassadeur d’Afghanistan au Royaume-Uni, où il préside aujourd’hui la Fondation Massoud.

RFI : Les talibans contrôlent la majorité du territoire afghan. Est-il possible de leur tenir tête et de leur résister dans la région du Panshir ?

Ahmad Wali Masoud : Le Panshir une fois de plus est devenu un symbole de résistance. Nous espérons pouvoir tenir et nous essayons, les gens sont déterminés à résister. Bien sûr, notre priorité, c’est de parler de paix, notre priorité, c’est le dialogue. Mais si [les talibans] n’écoutent pas, s’ils refusent de dialoguer et de parler de paix, alors naturellement nous devons résister. Résister ne veut pas dire combattre, c’est même le contraire. Nous résistons pour éviter des combats au Panshir.

Vous envisagez de dialoguer avec les talibans. Y a-t-il un espace pour des négociations ? Sur quoi peuvent-elles porter ?

Il y a deux aspects. D’abord, s’ils veulent réellement dialoguer avec le Panshir pour une résolution pacifique du problème, alors ils doivent venir et entamer ce dialogue. Et s’ils veulent vraiment parler de paix, nous sommes prêts bien sûr. La priorité est de réduire la violence des talibans. Qu’ils cessent leurs attaques, qu’ils cessent leurs assassinats ciblés de commandants et de responsables politiques. Tout cela doit cesser pour ouvrir la voie à des discussions.

Et la deuxième étape, ce serait de parler de la mise en place d’un gouvernement provisoire et de discuter du modèle de gouvernement dont nous avons besoin en Afghanistan, afin de représenter toutes les ethnies. Ce devrait être un gouvernement inclusif et la structure du pouvoir dans ce gouvernement est un sujet très important.

Les talibans affirment qu’ils dirigeront le pays de façon moins brutale qu’entre 1996 et 2001, notamment en permettant aux femmes de travailler et d’étudier. Pensez-vous que les talibans ont changé ?

Pas encore. Bien sûr, c’est ce qu’ils disent. Mais la pratique est très éloignée du discours. S’ils disaient vrai, alors tous ces Afghans ne se seraient pas sauvés en craignant pour leur vie. Donc pour le moment, ils n’ont pas changé. Attendons, peut-être que nous y verrons plus clair dans quelques jours. Mais les gens ne croient pas à ce que les talibans ont promis : ils n’ont pas confiance, ils ont très peur d’eux. Pour le moment, on ne peut pas les croire sur parole !

Comment jugez-vous la façon dont les États-Unis ont négocié avec les talibans et la façon dont les Occidentaux sont en train de quitter le pays ?

C’est assez irresponsable. Le peuple afghan en subit les conséquences, vous voyez tous les jours quelle est la situation… C’est un départ assez irresponsable et l’accord que [les États-Unis] ont signé - et dont on ne connaît pas le contenu – a permis aux talibans d’entrer dans Kaboul. Cet accord a permis aux talibans de passer à l’offensive partout en Afghanistan, il les a renforcés et ils se sont préparés à attaquer dans toutes les provinces. Toutes les réalisations que le peuple afghan a espérées pendant 20 ans ont été détruites par cet accord.

Quel soutien international espérez-vous ?

Ce que nous attendons de la communauté internationale, c’est qu’elle soutienne vraiment les droits fondamentaux du peuple afghan. Ont-ils le droit de vivre ? Ont-ils le droit de s’exprimer ? Ont-ils droit à une forme de démocratie ? Mais malheureusement ce n’est pas ce que nous voyons depuis quelques jours.

L’abandon du peuple afghan auquel nous assistons ne démontre pas un très grand sens de la responsabilité de la part de la communauté internationale. Nous attendons qu’elle soutienne les valeurs et les droits fondamentaux de chaque être humain dans le monde. C’est tout ce dont nous avons besoin. Nous n’avons pas besoin d’être présidents ou ministres, mais nous voulons que la communauté internationale soutienne nos droits élémentaires.

