Pakistan: les attaques visant les Chinois vont-elles cesser avec la reconnaissance des talibans?

Un attentat suicide visant un convoi de travailleurs chinois travaillant au Baloutchistan pakistanais aurait tué deux enfants et fait trois blessés, dont un ressortissant chinois. Alors que les Chinois sont régulièrement ciblés par des groupes séparatistes pakistanais, la donne pourrait changer après la reconnaissance du pouvoir taliban à Kaboul par Pékin.

De notre correspondant à Pékin,

Bien que ni Pékin, ni Islamabad n’aient évoqué une revendication, l’attaque du vendredi 20 août qui a tué deux enfants et blessé trois autres personnes, dont un Chinois, a bien été revendiquée par un groupe d’insurgés locaux : l’Armée de libération du Baloutchistan.

Le Baloutchistan est la fois l’une des quatre grandes provinces fédérées du Pakistan, se trouvant au sud-ouest du pays, à la frontière avec l’Afghanistan et l’Iran. C’est aussi une région d’Asie partagée entre les trois pays, l’Iran à l’Ouest, l’Afghanistan au Nord et à l’Est, cette province pakistanaise où s’est produit l’attentat.

Plusieurs groupes séparatistes sévissent dans la région, rassemblés sous le nom Baloutche Raaji Ajoi Sangar (BRAS).

Officiellement, l’Armée de libération du Baloutchistan se bat contre l’exploitation inéquitable des ressources naturelles dans cette région riche en minerais et en gaz naturel. Mais pour Islamabad, il s’agit là de « terroristes » qui recherchent l’indépendance du Baloutchistan.

La situation est délicate pour la diplomatie chinoise. La Chine est l’alliée du Pakistan et préfère avoir Islamabad comme seul interlocuteur. Et puis, Pékin tente de suivre sa politique de « non-ingérence » dans les affaires intérieures des pays, avec sa raison stratégique : ce qui se passe au Baloutchistan n’est pas si loin de ce qui se passe dans la région autonome du Xinjiang (ouest chinois), où des séparatistes musulmans ouïghours, que Pékin qualifie de « terroristes », revendiquent pour leur part une appartenance à une région plus large du « Turkestan oriental ». Cela sachant que le Xinjiang et la ville de Kachgar sont le point de départ du corridor économique Chine-Pakistan.

Cette menace freine le développement des projets sino-pakistanais. La Chine a beaucoup investi au Pakistan, dont plus de 40 milliards d’euros dans le port en eau profonde de Gwadar, 140 millions d’euros pour une nouvelle autoroute dans cette ville, où un convoi de travailleurs chinois était attendu vendredi 20 août par un kamikaze, selon le porte-parole de la province pakistanaise.

Des attaques fréquentes visant les projets chinois au Pakistan

Ce n’est pas la première fois qu'une attaque vise des projets d’infrastructure chinois. Déjà en novembre 2018, une attaque du consulat chinois de Karachi a fait quatre morts. En mai 2019, un hôtel de luxe où séjournait l’ambassadeur de Chine était visé, tuant au moins huit personnes dans l’établissement qui surplombe le port de Gwadar.

Le 14 juillet, une explosion a entrainé la chute d’un bus dans un ravin. Le véhicule transportait des travailleurs chinois au barrage hydroélectrique de Dasu et 13 personnes y ont perdu la vie, dont neuf ressortissants chinois, et une quarantaine d’autres ont été blessées. Dans un premier temps, les autorités Pakistanaises ont d’abord parlé « d’incident mécanique », avant de se raviser et de reconnaitre, en présence d’une équipe d’enquêteurs chinois envoyée sur place, qu’il s’agissait bien d’une action terroriste menée par un groupe local appuyé par « les services indiens et afghans », selon Islamabad.

Islamabad est persuadé que l’Inde et l’ancien gouvernement afghan d’Ashraf Ghani soutenaient en secret les séparatistes du Baloutchistan pour se venger de l’aide d’Islamabad aux talibans afghans. Car depuis que le président américain Joe Biden a confirmé le retrait des troupes américaines d’Afghanistan voisin, ces groupes séparatistes balouchtes lancent des attaques transfrontalières depuis Kandahar, en Afghanistan, les Baloutches ayant formé des alliances tactiques que la branche pakistanaise des talibans.

Mais depuis une semaine, le contexte a changé : Pékin a reconnu officiellement les nouveaux maître de Kaboul. La diplomatie chinoise est alors sortie de la sacrosainte doctrine de « non-ingérence » en recevant les talibans à Tianjin, dans l’est de la Chine, 20 jours avant la chute de Kaboul.

Avec la reconnaissance des talibans, une tentative de calmer le jeu ?

Pékin a alors demandé des garanties aux talibans, notamment pour que ces derniers ne soutiennent pas les rebelles de Mouvement d’indépendance du Turkestan Oriental (ETIM) au Xinjiang, mais aussi que l’Afghanistan ne serve pas de base arrière à des attaques contre les « Routes de la soie » chinoises, dont fait partie le corridor économique Chine-Pakistan. Sont concernées des centrales électriques, des barrages hydroélectriques et des autoroutes, mais aussi d’autres chantiers.

En échange de ces garanties, Pékin aurait promis une extension de ce corridor à l’Afghanistan. Car les talibans ont besoin d’argent et notamment des investissements chinois.

Dans le cadre de la nouvelle donne à Kaboul, la Chine va-t-elle faire pression sur l’allié Pakistanais, de manière à obtenir une solution négociée entre Islamabad et l’Armée de libération du Baloutchistan ? Cela afin de stabiliser les « Nouvelles routes de la soie », qui sont très importantes pour les exportations du « Made in China », mais aussi pour sécuriser les approvisionnements en énergie des mégalopoles chinoises.

