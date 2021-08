Explosions à l'aéroport de Kaboul: 12 militaires américains tués, l'EI revendique l'attaque

Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque meurtrière dans laquelle douze militaires américains ont été tués et quinze autres blessés aux abords de l'aéroport de Kaboul jeudi 26 août. Suivez le déroulé des événements.

Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque meurtrière perpétrée ce jeudi 26 août près de l'aéroport de Kaboul, a rapporté le site spécialisé Site Intelligence. Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq, l'EI se targue qu'un de ses combattants se soit approché à moins de « 5 mètres de militaires américains » et qu'il ait déclenché sa ceinture explosive.

« Deux jihadistes considérés comme appartenant à l'EI se sont fait sauter à Abbey Gate, suivis par des jihadistes de l'EI armés qui ont fait feu sur les civils et les militaires », a précisé le général Kenneth McKenzie en précisant que 12 soldats américains avaient été tués et 15 blessés.

Le chef du commandement central américain en charge de l'Afghanistan a prévenu que les États-Unis étaient prêts à mener des représailles contre le groupe État islamique en Afghanistan. « Si nous pouvons trouver qui est lié à cela, nous nous lancerons à leur poursuite », a déclaré le général McKenzie.

« Nous avons dit clairement depuis le début que nous nous réservions le droit d'agir contre l'EI en Afghanistan »,malgré le retrait des militaires, a-t-il souligné. « Et nous travaillons très dur actuellement pour déterminer qui est lié à cette attaque lâche, et nous sommes prêts à agir contre eux. »

22h05 : Macron condamne « avec la plus grande fermeté les attaques terroristes »

Dans un communiqué, il exprime « ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes, adresse son soutien aux blessés, et salue l'héroïsme de celles et ceux qui sont sur le terrain pour mener à bien les opérations d'évacuation », avant de promettre que « la France les mènera à leur terme et maintiendra dans la durée l'action humanitaire et de protection des Afghans menacés ».

21h45 : Joe Biden s'exprimera jeudi à 17H00 (21H00 TU)

Le président américain s'exprimera sur « l'attaque terroriste » près de l'aéroport international de Kaboul, a annoncé la Maison Blanche.

21h44 : Nouvelle explosion dans Kaboul

Une nouvelle explosion a secoué la capitale afghane jeudi vers minuit, heure locale selon des journalistes de l'AFP. Les causes de l'explosion restaient inconnues dans l'immédiat, faute notamment de communication de l'administration afghane, à l'arrêt depuis le renversement du gouvernement pro-occidental par les talibans le 15 août. Le porte-parole du régime taliban, Zabihullah Mujahid, a indiqué peu après sur Twitter que cette explosion n'était pas due à une attaque mais à des destructions d'équipements par l'armée américaine à l'aéroport, ce que celle-ci n'a pas confirmé dans l'immédiat.

