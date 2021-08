Japon: l’eau de Fukushima sera déversée dans l’océan via un tunnel sous-marin

Des Japonais se retrouvent dans la zone d'exclusion due à la catastrophe de Fukushima le 2 août 2021, dans la ville d'Okuma. © Yasuyoshi Chiba, AFP

L’opérateur de la centrale accidentée de Fukushima, Tepco, a annoncé mercredi 25 août vouloir déverser dans l’océan plus d’un million de tonnes d’eau contaminée, issue des opérations de refroidissement des réacteurs endommagés par le séisme et le tsunami géant au Japon en 2011. Alors que Tokyo avait déjà décidé en avril de déverser graduellement ces eaux dans la mer à partir de 2023, cette nouvelle annonce met en colère les pêcheurs de Fukushima et les pays voisins.