Sous les talibans, les Afghanes n’avaient «même pas le droit à l’air offert par Dieu»

Sadiqa Hamid vit à Strasbourg avec son mari et ses trois enfants depuis 2016. Alors que des milliers d’Afghans cherchent à fuir leur pays et le retour des talibans, elle se souvient de l’époque où le groupe fondamentaliste était au pouvoir pour la première fois dans son pays. Elle raconte à RFI, la peur quotidienne et la résilience dont elle a dû faire preuve jusqu’à la chute du régime, ainsi que les raisons qui l’ont poussée à partir de l'Afghanistan.

Sadiqa Hamid est belle et a dans les yeux ce quelque chose qui met tout de suite à l'aise. À ses côtés on se sent bien et, lorsque sa voix cristalline raconte, on se tait et on écoute. Son histoire, comme celle de son pays, est triste.

Sadiqa est arrivée en France en 2016 avec son mari et ses trois enfants. Le voyage a été long: d’abord la Turquie, puis l'Italie, Paris et enfin Strasbourg. « Aujourd'hui on se dit qu'au moins nos enfants auront un avenir », affirme-t-elle en regardant tendrement sa fille.

Le retour des talibans en Afghanistan le 15 août dernier propulse cette femme de 45 ans des années en arrière, lorsqu’elle n’avait que 20 ans et que le groupe fondamentaliste avait pris pour la première fois le pouvoir dans son pays : « J'étais étudiante, je venais de me marier. Je voulais faire des études de droit » se rappelle-t-elle.

Lorsque les talibans sont arrivés, « tout a changé dans nos vies. Surtout pour celles qui, comme moi, avaient grandi libre », soupire-t-elle. « Au début, les talibans ont annoncé que les femmes devaient juste porter le hijab islamique puis, une fois installés, ils nous ont demandé de cacher notre visage et finalement nos yeux. On ne pouvait même pas soulever notre burqa deux secondes pour respirer. Je me souviens que j’étais enceinte de mon premier enfant et que c’était parfois très dur. Une fois, alors que j’étais avec ma mère et mon frère, j’ai simplement soulevé un instant ma burqa pour prendre l’air et là, sorti de nulle part, un taliban est venu et nous a fouetté tous les trois. La douleur des coups a duré plusieurs jours. Nous n’avions même pas le droit à l'air offert par Dieu », s’indigne-t-elle.

Avant le régime taliban, Sadiqa avait même eu l’occasion de voyager en Russie pour des séminaires ou pour des études linguistiques. Du jour au lendemain, elle a dû arrêter ses études, ne pouvait plus entrer seule dans un magasin et était, comme toutes les femmes afghanes, cantonnée au huis clos du foyer avec la cuisine et l’éducation des enfants comme seules occupations. « Tout était interdit : la TV, les cassettes, la musique….les talibans écoutaient aux portes et s’ils entendaient de la musique, ou le rire des femmes, ils entraient. Ils n’avaient qu’une radio officielle où ils diffusaient les châtiments infligés aux uns et aux autres pour faire peur à la population », ajoute-t-elle.

« Quand on leur demande leur âge, les femmes afghanes répondent qu’il faut soustraire les cinq ans du régime taliban car, à cette période, nous n’étions pas vraiment vivantes », affirme-t-elle presque en chuchotant, son regard vers le lointain.

« En moins de six heures, la majorité des hommes avaient rasé leur barbe ! »

Cinq mois après l’arrivée des talibans, le mari de Sadiqa est muté à Hérat, région de l’ouest de l’Afghanistan. La famille déménage. « À Hérat, ville plus traditionnelle, les femmes portaient déjà la burqa, mais avant la venue des talibans, elles étaient éduquées. Pendant le régime islamiste, certaines femmes ont d’ailleurs continué à proposer des cours en cachette entre quatre murs, au péril de leur vie », raconte Sadiqa.

Elle affirme que le peuple afghan a été traumatisé par cette période : « On se levait parfois le matin et on voyait un homme pendu sur la place publique parfois par les pieds, la tête à l’envers, les mouches qui volaient autour du corps sans vie… on ne savait pas ce que cet homme avait fait, s’il était coupable ou innocent, ni même s’il avait pu se défendre. Certains subissaient des violences physiques mais ceux qui en étaient témoin aussi souffraient », déclare-t-elle. Selon elle, ceux qui avait été humiliés par les talibans se suicidaient parfois et beaucoup d’Afghans ont gardé des séquelles de cette période.

L’arrivée de la coalition en 2001 a été source d’espoir pour les Afghans : « Je me souviens qu’au lieu d’avoir peur des bombardements, dès que nous entendions le bruit des avions américains, nous sortions toutes dans la cour pour nous réjouir des frappes ». Sa voix change de ton lorsqu’elle raconte la chute du régime taliban qu’elle a vécu depuis Hérat : « On entendait des coups de feu depuis la maison. À travers ma porte, j’ai vu des hommes courir et hurler. Au même moment, mon mari est rentré précipitamment à la maison, tout pâle. Il a enlevé son turban et l’a jeté au sol : "Que Dieu les maudissent ! On en a fini avec les talibans !" s’est-il exclamé. Dans la même journée, en moins de six heures, la majorité des hommes avaient rasé leur barbe ! On avait une lueur d’espoir », sourit-elle.

Présentatrice de TV, terreur et départ

Rapidement, Sadiqa commence à enseigner à toutes celles qui avaient dû arrêter leurs études : « Ils m’ont embauchée du jour au lendemain car ils avaient besoin de professeurs. Ils m’ont dit : "enseigne-leur tout ce que tu sais". Certaines avaient, comme moi, trois enfants et reprenaient leurs études là où elles les avaient arrêtées. »

Parallèlement à sa vie de famille et à son travail, Sadiqa reprend elle aussi ses études, pour devenir journaliste : « On avait tellement été enfermée que si on me l’avait permis, j’aurais aussi pu travailler la nuit », déclare-t-elle en souriant. Elle retourne à Kaboul fin 2008 et devient présentatrice à la TV et radio nationale d’Afghanistan.

Sadiq Hamid présentatrice à la Radio Télévision Afghanistan, en 2008. © Archives personnelles Sadiq Hamid

Malgré une relative normalité, en particulier à Kaboul, la situation se dégrade. Les attentats-suicides se font de plus en plus nombreux, des actrices, artistes et journalistes sont ciblées et une des collègues de Sadiqa est assassinée : « On travaillait dans la terreur. Un jour, on arrivait au travail et un collègue n’était plus là, un autre jour, ils avaient tué une autre personne… On sortait de la maison le matin, mais on avait peu d’espoir de rentrer le soir ». Craignant pour sa vie et celle de ses enfants, Sadiqa décide alors d’immigrer.

Pour elle, les talibans d’aujourd’hui sont les mêmes que ceux d’hier, ils n’ont pas changé : « Certains jeunes peuvent se faire avoir, car ils n’ont pas vécu sous leur régime, ils ne savent pas ce que c’est. Mais nous, avons vu tous les crimes qu’ils ont commis, nous ne pouvons pas oublier », explique-t-elle. Aujourd’hui, elle est inquiète pour sa famille restée sur place : « Depuis quelques jours, je suis terrorisée, j’ai parfois l’impression que les talibans sont là. Parce que mon corps est ici mais mon esprit est là-bas, avec ma famille », reconnaît-elle.

