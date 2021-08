En Chine, les jeux en ligne limités à trois heures par semaine pour les mineurs

Les adolescents font grise mine en Chine. Les jeux vidéo en ligne sont désormais limités à trois heures par semaine pour les mineurs. Cette décision des autorités est justifiée par la lutte contre l’addiction aux écrans.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Bonheur des parents, malheur des gamers ! La décision du régulateur chinois fait débat, c’est le moins qu’on puisse dire, ce matin sur le réseau Sina Weibo. « En ligne ou pas en ligne, limiter le temps de jeu est une bonne chose », écrit une maman. Mais pour Li, c’est une catastrophe : « Je ne crois pas que jouer aux jeux vidéo puisse affecter mes études, nous confie cet étudiant à Nankin. Jouer pour moi est un moyen de socialiser avec les autres, dit-il. Cela m'aide à communiquer avec mes camarades de dortoir ; et puis, trois heures par semaine, c’est beaucoup trop court ! »

Pièce d'identité nécessaire

Selon l’avis publié par l’Administration de l’audiovisuel, les mineurs n’auront le droit qu’à 1 h de jeu, pas plus, le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour éviter un contournement de l’interdiction, ils devront se connecter avec leur pièce d’identité. Une manière disent les autorités de lutter contre l’impact des écrans sur la santé (addiction, myopie et obésité). Pour Sun Sun, une étudiante du centre de la Chine, « limiter le temps de jeux n’améliore pas la scolarité, c'est une excuse des parents qui ont raté l’éducation de leurs enfants. Avant les plateformes nous limitaient à 1h30, maintenant c’est 1h, ils vont allez jusqu’où ? »

Attendu ou redouté

Ce nouveau règlement était attendu ou redouté. Début août, un médias d’État parlait « d’opium spirituel » de la jeunesse, accusant les plateformes comme le géant du secteur Tencent de rendre les plus fragiles dépendants aux jeux en ligne. Un marché du jeu video qui a généré 17 milliards d’euros de chiffre d’affaire au premier semetsre 2021. Cette décision intervient aussi dans le cadre d’une mise au pas plus large de l’industrie numérique. E-commerce, e-services, les régulateurs de tous les secteurs n’ont pas chômé de l’été.

