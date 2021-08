La Russie appelle à débloquer les réserves monétaires de la Banque centrale afghane

Une grande partie de ces réserves est gelée aux États-Unis depuis la prise de Kaboul par les talibans. Moscou joue sur la corde humanitaire.

« Si nos collègues occidentaux s'inquiètent vraiment du sort du peuple afghan, il ne faut pas lui créer de problèmes supplémentaire », a assené, sur la chaîne Rossiya-24, Zamir Kaboulov, l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan. Il est urgent selon lui de dégeler ces avoirs pour soutenir le cours de la monnaie qui s'écroule.

La Banque centrale afghane, la DAB, disposait mi-août d'environ neuf milliards de dollars de réserves. Mais cela ne veut pas dire que ces réserves sont physiquement dans le pays. L'ancien président de la DAB a récemment précisé que les actifs et notamment les liquidités en or étaient détenus sur des comptes de la Fed américaine, et au sein d'organismes bancaires internationaux. Selon lui, les talibans n'auraient accès qu'à 0,1 ou 0,2% des réserves totales du pays.

Dans le même temps, plusieurs sources de financements et de liquidités se sont taries. Le FMI et la Banque mondiale ont suspendu leurs aides. Suspension également des transferts d'argent vers l'Afghanistan via Western Union.

Zamir Kaboulov estime que le nouveau pouvoir afghan pourrait être tenté de trouver une alternative dans le « trafic d'opiacés illégaux » et « la vente d'armes sur le marché noir ».

