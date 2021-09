Chine: Xi Jinping annonce la création d'une Bourse des PME à Pékin

Le président chinois Xi Jinping annonce l'ouverture d'une nouvelle bourse à Pékin, ce jeudi 2 septembre 2021 (Image d'illustration). © Andy Wong/AP

Après Shanghai et Shenzhen, le président chinois a annoncé ce jeudi 2 septembre 2021 la création prochaine d’une Bourse à Pékin. Annonce faite lors d’un discours en visioconférence pour l’ouverture de la foire internationale chinoise du commerce et des services. Et cette cotation sera au service des petites et moyennes entreprises.