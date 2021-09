Covid-19: le vaccin franco-autrichien de Valneva entame ses derniers tests en Nouvelle-Zélande

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a délocalisé ses tests d'un vaccin contre le Covid-19 en Nouvelle-Zélande. Ici, des flacons de l'entreprise, le 17 novembre 2020. AFP - JUSTIN TALLIS

La Nouvelle-Zélande continue les tests du vaccin franco-autrichien de Valneva sur des patients de 56 ans et plus. Loin des polémiques antivax, la Nouvelle-Zélande accueille ces tests à virus désactivé avec enthousiasme pour mieux lutter face à cette pandémie et son variant Delta qui ont obligé le pays à se reconfiner jusqu’au mardi 31 août.