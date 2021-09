Afghanistan: Vladimir Poutine espère que les talibans deviendront «civilisés»

Alors que l’annonce du premier gouvernement taliban est attendu, le président russe Vladimir Poutine a déclaré, vendredi 3 septembre, qu’il espérait que les talibans se comporteraient de manière « civilisée » afin de pouvoir bâtir des relations diplomatiques normales avec les autres pays.

« Plus vite les talibans entreront dans la famille des peuples civilisés, plus il sera facile de maintenir des contacts, de communiquer » avec eux afin de les « influencer d'une manière ou d'une autre, de [leur] poser des questions », a déclaré ce vendredi Vladimir Poutine.

Tandis que l’Afghanistan est suspendu à l’annonce d’un gouvernement « inclusif », selon les talibans, le président russe fait passer un message. Il espère que le comportement des talibans à la tête de l’Afghanistan permettra de bâtir des relations diplomatiques normales avec le reste du monde.

Depuis le début de la crise qui a débuté suite aux retraits des troupes occidentales, la Russie entretient un dialogue pragmatique avec les autorités talibanes mais ne reconnaît pour l’instant pas le régime taliban. Le mouvement est d’ailleurs toujours considéré comme une organisation terroriste par la Russie.

Terrorisme et trafic de drogues, les craintes de la Russie

Cette considération est une erreur, selon Goulam Mohammad, directeur du centre de la diaspora afghane en Russie. « Les talibans n’ont pas à être inscrits sur une liste d’organisations terroristes car ils n’ont pas fait d’attentats à l’extérieur d’Afghanistan. Ils n’ont pas fait de guerre ailleurs que dans le pays, n’ont jamais affiché de volonté d’expansion du fondamentalisme ni d’autres tendances très négatives que l’on a vues à l’œuvre dans d’autres pays », estime-t-il.

Il souhaite même que le pays aille plus loin : « J’espère qu’un jour la Chine, la Russie et la Turquie reconnaîtront ce gouvernement. Mais nous voudrions aussi que tous les pays le fassent. Je ne voudrais pas que l’on traite l’Afghanistan comme un exclu. Et puis sans reconnaissance, il n’y a pas d’aide humanitaire, et le pays a besoin d’aide. »

Les autorités russes sont avant tout inquiètes pour la sécurité des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, limitrophes de l'Afghanistan, comme le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Elles craignent d'y voir émerger de nouveaux groupes jihadistes inspirés des talibans ou soutenus par eux. De plus, le Kremlin veut également éviter un afflux régional de réfugiés ainsi qu'un nouvel essor du trafic d'opium et d'héroïne.

