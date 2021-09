Visite inédite d'une délégation libanaise à Damas pour discuter énergie

Le ministre syrien des Affaires étrangères Fayçal al-Mokdad rencontre une délégation du gouvernement intérimaire du Liban à Damas, en Syrie, le 4 septembre 2021. REUTERS - YAMAM AL SHAAR

Pour la première fois en dix ans, une importante délégation ministérielle libanaise s’est rendue ce samedi matin à Damas pour une visite officielle visant à discuter du dossier de l’importation d’énergie d’Égypte via la Syrie. L’une des plus graves manifestations de la crise qui frappe le Liban est le rationnement du courant électrique qui atteint parfois 23 heures de coupure par jour. La délégation libanaise conduite par la vice-présidente du Conseil des ministres et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères par intérim Zeina Akar a été accueillie à la frontière par le chef de la diplomatie syrienne Fayçal al-Mokdad. Elle est composée des ministres des Finances et de l’Énergie ainsi que du patron de la Sûreté générale.