Afghanistan: l’action humanitaire se poursuit malgré le contexte, dit l'ONU

Les talibans ont assuré que les organisations internationales pourront continuer d'acheminer l'aide aux populations locales en Afghanistan en toute sécurité et sans entrave. C'est ce qu'espère l'Ocha, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU.

Le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, a dit mardi 7 septembre espérer pouvoir faire acheminer prochainement de l'aide par voie routière en Afghanistan.« Les agences humanitaires du monde entier dans chaque pays ont besoin d'une indépendance d'évaluation, de livraison et de suivi de l'assistance, de sécurité pour les travailleurs humanitaires nationaux et internationaux, hommes et femmes, et leurs familles », a-t-il expliqué.

« Pouvoir augmenter » les convois

Pour Isabelle Moussard Carlsen qui dirige le bureau de l'Ocha à Kaboul, « l’action humanitaire s’est poursuivie malgré le contexte très complexe. Je pense en particulier aux semaines où il y a eu du conflit actif. Évidemment, nous sommes très tôt dans ce nouveau contexte, et il va falloir s’assurer que les mots sont suivis d’action. Pour le moment, dans les convois, on a pu faire parvenir en Afghanistan aussi bien par routes que par aérien. On n’a pas eu de difficultés. Ces dernières semaines, nous avons eu du support aérien pour amener du matériel médical, on a eu des convois de nourriture entre le 13 et le 20 août qui ont pu accéder aux lieux où ils étaient attendus. Mais, ce qui est très important, c’est de pouvoir augmenter ces convois et de s’assurer que l’aide humanitaire est au niveau attendu. C’est là-dessus que l’on va travailler et on va s’assurer effectivement dans les prochains jours que tout l’accès, aussi bien aérien que par la route, soit possible ».

Selon elle, le contexte, risque bel et bien d'aggraver la situation sur place : « Ce qui est intéressant de noter, c’est que, depuis le début de l’année, malgré le contexte, la communauté humanitaire a été en mesure de servir 8 millions de personnes. Ce sont des chiffres très importants. Bien évidemment, il faut prendre note de l’augmentation de ces besoins sur la fin de l’année. On sait que, par exemple, plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans pourront être confrontés à la malnutrition aigüe sévère. On considère que 12 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire, et cela est lié aussi bien aux conflits qu’à la sécheresse extrême à laquelle la population est confrontée».

Une « situation humanitaire bien particulière »

Environ 600 000 personnes qui ont été déplacées dans le pays depuis le début de l’année, ajoute Isabelle Moussard Carlsen : « Je me suis déplacée dans le pays en juin, j’ai pu aller dans un certain nombre de provinces, il était très clair que les personnes déplacées non seulement avaient été déplacées plusieurs fois dans certains cas, mais en plus pour certaines étaient déjà dans ces sites de déplacement depuis plusieurs années. On est sur une situation humanitaire bien particulière ».

La semaine dernière, l'ONU avait annoncé que des vols humanitaires, à partir notamment du Pakistan, avaient repris vers le nord et le sud de l'Afghanistan.

