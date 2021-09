Chine: les acteurs «poules mouillées» et les chanteurs «efféminés» interdits à la télévision

Les autorités sont fâchées avec la « génération Z » en Chine. Parmi les mesures prises récemment par les régulateurs chinois, la directive interdisant la diffusion de clip comprenant des chanteurs jugés « trop efféminés » à la télévision a choqué une partie de la jeunesse.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Pékin,

Un gazouillis d’oiseaux à chaque message qui arrive sur son smartphone, celui que nous appellerons Jiao n’a pourtant plus beaucoup envie de chanter. « Je souffre d’insomnie et quand je pense à l’avenir qu’ils nous réservent, j’ai des envies suicidaires », dit-il.

Ses chanteurs préférés ont disparus des karaoké, les visages de garçons « trop » maquillés dans les séries télé sont désormais floutés. « Cette culture malade a un impact négatif considérable sur notre jeunesse » affirme l’agence officielle Xinhua. Pour les censeurs, les « Xiaoxien Lou » ( « beaux jeunes hommes » ), ces célébrités masculines jugées trop féminines, seraient une menace à la culture traditionnelle chinoise.

Retour en arrière

Les aspirations de la génération de la croissance et du temps libre en Chine, comme chez les voisins coréens a souvent suscité de l’incompréhension chez les grands-parents qui ont connu les horreurs de la « révolution culturelle » ou chez les parents qui ont connu les efforts de l’ouverture au capitalisme. Mais cette fois, cela va au-delà des différences intergénérationnelles. Les attaques viennent directement de l’État et des conservateurs qui critiquent une jeunesse chinoise qualifiée de « désœuvrée » et « sans ambitions ». Les premiers concernés, y voient surtout la marque d’un retour en arrière.

« C’est pour moi le signe que notre société recule, souligne Jiao. Et c’est une régression qui s’accélère. Ils refont la "révolution culturelle", ils ont besoin d’ennemis à attaquer et ils s’en prennent à ceux qui sont différents. Ils pensent que les minorités sexuelles, les transgenres, par exemple, sont des produits de la culture occidentale. »

Les associations LGBT de certaines universités ont vu récemment leurs comptes bloqués. Et au-delà de la discrimination des minorités sexuelles, il s’agit aussi de mettre au pas les stars dénuées d’un « comportement exemplaire » pour la jeunesse. L’arrestation du rappeur sino-canadien Kriss Wu, cet été, et la disparition médiatique de l’actrice Zhao Wei, début septembre, ont été très commentées sur les réseaux sociaux.

« Hommes fleurs »

Les partisans d’une « normalisation » du secteur culturel ont aussi une arrière-pensée politique dans cette campagne de régulation. Il s’agit enfin de briser les idoles venues d’ailleurs qui s’opposeraient au « rêve chinois» et la « renaissance de la nation » promus par le chef de l’État. L’influence de la culture occidentale ferait concurrence aux valeurs viriles et patriotiques du parti, et les « hommes fleurs » de la Kpop, à l’image du groupe BTS qui fait des émules dans toute l’Asie y compris en Chine, ainsi que les « jeunes garçons magnifiques » de la pop japonaise poseraient désormais un problème aux nationalistes. Ces attaques contre les groupes « aux pantalons de poules mouillées » ont d’ailleurs eu un écho jusqu’en Corée du Sud. Et l’ambassade de Chine à Séoul a dû publier ce mercredi un communiqué assurant que la directive contre les célébrités « ne vise aucun pays en particulier ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne