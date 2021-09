Afghanistan: «Je reçois des appels d'inconnus qui cherchent à savoir où je me trouve»

Pour préserver sa sécurité, nous l'appellerons le docteur Mohammed. Médecin, formateur et coordinateur de soins, il a travaillé pendant 25 ans pour différentes ONG françaises et européennes, un peu partout en Afghanistan. Aujourd'hui, il se sent surveillé et s'inquiète pour l'avenir de ses enfants.

Publicité Lire la suite

RFI : Que s'est-il passé pour vous lorsque les talibans ont pris le pouvoir ?

Docteur Mohammed : Quand notre province est tombée aux mains des talibans, mon fils m'a dit que des hommes étaient passés chez nous vérifier si j'étais à la maison. Avec ma famille, nous avons décidé de fuir pour Kaboul. Nous avions très peur. Finalement, la capitale est tombée aussi. Maintenant, nous nous sentons pris au piège. Les talibans savent que j'ai travaillé exclusivement pour des étrangers. Je reçois régulièrement des appels d'inconnus qui cherchent à savoir où je me trouve, qui me demandent une photo d'identité... Ils sont très suspicieux et j'ai l'impression de vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Je me suis retrouvé dans une mauvaise passe l'autre jour car je discutais dans la rue avec quelqu'un à propos des « attentats-suicides » qui avaient eu lieu à l'aéroport. Des hommes en armes nous ont entendu et nous ont réprimandé parce que nous aurions du utiliser le mot « martyrs ». D'un côté, ils encouragent les gens à rester au pays, de l'autre ils harcèlent les gens. Il y a tellement de checkpoints à Kaboul maintenant. Les talibans regardent dans les voitures, vérifient avec qui tu es, les femmes ne peuvent pas voyager seules... J'ai la sensation qu'une cage se referme sur nous.

Vos collègues femmes qui travaillent dans le domaine de la santé sont-elles autorisées à travailler ?

Oui, les médecins et les infirmières peuvent travailler avec la burka. Dans les autres domaines, non. Elles restent à la maison. Et dans les universités privées, il y a des classes séparées pour les étudiantes ainsi que des entrées et des sorties différenciées pour les hommes et les femmes. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas encore trop répressifs, mais ça commence.

Moi j'ai 60 ans, j'ai l'histoire afghane dans la peau. J'ai déjà connu cette période sombre quand les talibans étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Mais mes enfants qui ont entre 10 et 26 ans sont sous le choc. Ils ont vécu toute leur vie dans une démocratie libérale, avec des élections, des libertés, des perspectives. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ça va très vite. Comme si soudain, on faisait un bond en arrière de 200 ans.

► À lire aussi : En Afghanistan, face aux talibans, des femmes manifestent pour défendre leurs droits

Les médias changent aussi. On entend presque exclusivement la parole des talibans. On a vu quelques images à la télévision des manifestations de femmes qui ont eu lieu ces derniers jours, mais c'est raconté du point de vue des autorités. Tout est orienté.

L'économie afghane était déjà fragile, mais la valeur de la monnaie a brusquement baissé depuis l'arrivée des talibans. Ressentez-vous ce ralentissement économique au quotidien ?

Oui, tout s'est effondré. Aujourd'hui même, j'ai voulu retirer à la banque les 200 dollars auxquels nous avons droit chaque semaine, mais la banque était fermée. Probablement n'avait-elle plus de liquidités. Il y a beaucoup de magasins à moitié fermés car l'import-export avec les pays voisins est fortement ralenti. Je suis allé déjeuner dans un restaurant, il était pratiquement vide. Le patron m'a dit qu'il perdait près de 10 000 afghanis par jour parce qu'il n'a plus assez de clients. Il craint de ne pas pouvoir payer son loyer et ses salariés. Personnellement, je loue des appartements donc je ne m'inquiète pas trop financièrement. Les gens ont encore des économies de côté. Donc pour l'instant, on tient. Mais je vous garantie que si ça continue comme ça, dans trois mois, beaucoup de gens souffriront de la faim.

Je ne vois pas comment les mollahs, qui sont des religieux, pourront relever le pays. Ont-ils la moindre compétence en matière de relance économique ? En gestion de la santé ? En relations internationales ? Pour la première fois de ma vie, malgré 45 ans passées en guerre, j'aimerais quitter l'Afghanistan pour que mes enfants aient une bonne éducation et un avenir.

► À écouter aussi : Afghanistan: le gouvernement taliban est «une sorte de curiosité sur le droit international» [Invité international]

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne