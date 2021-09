En Afghanistan, face aux talibans, des femmes manifestent pour défendre leurs droits

Après l’annonce par les talibans du gouvernement intérimaire composé exclusivement de membres du mouvement islamiste et sans femmes, des manifestants ont battu le pavé, mercredi 8 septembre, pour exprimer leur désaccord. Et notamment des groupes de femmes.

Avec notre correspondante à Islamabad, Sonia Ghezali

Mina a participé à plusieurs manifestations qui ont eu lieu à Kaboul contre les talibans au cours de ces derniers jours. « Je n'ai pas eu peur la première fois et les talibans ne nous ont pas arrêtés ce jour-là, raconte-t-elle. Mais j'ai eu très peur la deuxième fois, lorsque les talibans ont commencé à frapper les femmes et à lancer des gaz lacrymogènes. J'ai vu une manifestante gravement blessée parce qu'un taliban l'avait frappée à la tête avec un câble électrique. Ils nous maltraitaient, nous traitaient de prostituées et disaient que nous étions soutenues par les États-Unis. »

« Si j’ai pu me battre contre ma famille, je peux me battre contre les talibans »

Manija, poète et militante de la société civile a été fouettée à la nuque mercredi par les talibans alors qu’elle filmait la marche féministe à laquelle elle participait à Kaboul. « Ma famille est très conservatrice, alors si j’ai pu me battre contre ma famille pour mes droits, je peux certainement me battre contre les talibans, argue-t-elle. Depuis le jour où les talibans sont arrivés, je sors sans raison, juste pour être vue par eux dans la rue et leur montrer qu'ils ne peuvent pas m'enfermer à la maison. Je veux leur dire que si j’ai pu faire face à ma famille, alors je peux certainement leur faire face. »

Manija est persuadée que les talibans se montreront de plus en plus violents. « Je n’ai plus aucun espoir pour l’Afghanistan », dit-elle.

