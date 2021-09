La France et l'Australie renforcent leur coopération militaire dans la région indopacifique

Des militaires australiens lors d'un entraînement conjoint avec les États-Unis, dans le Queensland, en juillet 2019 (image d'illustration). REUTERS - JASON REED

La France et l’Australie finalisent actuellement des négociations portant sur une coopération militaire renforcée entre les deux pays, l’objectif étant d’assurer la sécurité dans la région indopacifique, où les ambitions grandissantes de la Chine inquiètent de plus en plus.