Indo-Pacifique: Paris, grand perdant de l'alliance entre Canberra, Washington et Londres?

Les États-Unis, le Royaume-Uni et Canberra ont annoncé, mercredi 15 septembre, la constitution d'un nouveau partenariat de sécurité et de défense. L'Australie doit se doter de plusieurs sous-marins nucléaires américains. Elle renonce, au passage, à une commande faramineuse de sous-marins français signée en 2016. Malgré tout, le président américain Joe Biden assure qu'il compte toujours sur Paris dans la région.

Publicité Lire la suite

L'annonce a été faite mercredi par Scott Morrison. Le Premier ministre australien a confirmé que son pays allait se doter de sous-marins à propulsion nucléaire américains. C'est la décision qui est ressortie du nouveau partenariat conclu entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Ces deux dernières nations vont aider la première à se doter de ces appareils, comme prévu dans ce nouveau pacte baptisé Aukus.

« La première grande initiative d'Aukus sera de livrer une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire à l'Australie », a déclaré Scott Morrison, apparaissant en visioconférence avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, et le président américain, Joe Biden. Cette alliance se lit aussi comme une posture forte face aux ambitions grandissantes de la Chine dans la région de l'Indo-Pacifique.

Un haut responsable de la Maison Blanche a qualifié ce partenariat d'« historique », liant les trois pays « pour des générations ». Les États-Unis n'avaient partagé cette technologie sensible qu'avec le Royaume-Uni. C'est dire l'importance de cet accord « qui reflète le degré de confiance entre nous et la profondeur de notre amitié », dixit Boris Johnson. Mais un quatrième protagoniste apparaît comme le grand perdant de ce partenariat : la France.

Biden veut toujours « travailler étroitement avec la France »

En 2016, l'Australie avait passer une gigantesque commande de sous-marins conventionnels à la France. Naval Group, groupe industriel français spécialisé dans la construction naval de défense, devait lui livrer 12 appareils sur 50 ans. Coût total de l'opération : 50 milliards de dollars australiens, soit 31 milliards d'euros. Un vrai « contrat du siècle » qui risque fort d'être abandonné au profit du nouveau partenariat Aukus.

Pourtant, au cours d'un entretien avec Scott Morrison mi-juin, le président Emmanuel Mcron avait réaffirmé « l'engagement plein et entier » de la France à aller jusqu'au bout du contrat. Dans la soirée de mercredi, Naval Group a fait par de « sa grande déception » quant aux derniers développements. « Le Commonwealth d'Australie n'a pas souhaité engager la phase suivante du programme, ce qui est une grande déception pour Naval Group qui proposait à l'Australie un sous-marin conventionnel de supériorité régionale avec des performances exceptionnelles », indique l'industriel.

Tout contrat, à un moment donné, peut virer d’un côté ou de l’autre. Mais sur l’Australie on pensait que ça allait aller au bout. On est déçu parce que c’est un contrat qui avait de fortes opportunités à l’export et donc c’était un très joli contrat. David Robin, délégué CFDT à Naval Group Cherbourg Alexis Bedu

Peut-être conscient du froid qu'Aukus pourrait jeter sur les relations avec l'Hexagone, Joe Biden s'est voulu rassembleur. Le président américain a assuré que son pays veut « travailler étroitement avec la France » dans la région de l'Indo-Pacifique. Paris demeure « un partenaire clé », a-t-il insisté.

« Il s’agit d’investir dans notre plus grande force : nos alliances, a déclaré le président américain. Et de le mettre à jour pour mieux affronter les menaces d’aujourd’hui et demain. Il s’agit de connecter les partenaires et les alliés de l’Amérique d’une nouvelle façon, et d’amplifier notre capacité à collaborer, tout en reconnaissant que rien ne peut séparer l’intérêts de nos partenaires de l’Atlantique et du Pacifique. Cet effort reflète la tendance de certains pays européens clés qui jouent un rôle très important dans le Pacifique. La France en particulier a déjà une présence indo-pacifique importante et la France est un partenaire clé dans l’alliance qui renforce la prospérité et la sécurité de la région. Les Etats-Unis sont impatients de travailler avec la France et d’autre pays clés alors que nous avançons. »

L'industriel français Naval Group s'est exprimé, mercredi 15 septembre, après l'accord conclu entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Le premier pays va bien recevoir livraison de sous-marins à propulsion nucléaire américains et va donc renoncer aux 12 sous-marins qu'il avait commandés à Naval Group en 2016, pour un montant de 31 milliards d'euros. « Le Commonwealth d'Australie n'a pas souhaité engager la phase suivante du programme, ce qui est une grande déception pour Naval Group qui proposait à l'Australie un sous-marin conventionnel de supériorité régionale avec des performances exceptionnelles », indique l'industriel.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne