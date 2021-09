Indonésie: le président Widodo et trois ministres condamnés pour la pollution de l'air

C’est un verdict historique, 32 citoyens viennent de remporter le procès qu’ils intentaient aux autorités locales et nationales en Indonésie. Jeudi 17 septembre dans la matinée, elles ont été jugées coupable de non-respect des régulations relatives à la pollution atmosphérique.

Publicité Lire la suite

Ce sont des mots que Yuyun Ismawati attend depuis deux ans, et qu’a finalement prononcé le juge Saifuddin Zuhri ce jeudi matin : « Les accusés ont commis un acte illégal, et devront resserrer les normes nationales de qualité de l’air pour qu’elles puissent protéger la santé, l’environnement et les écosystèmes. »

Les accusés ne sont pas n’importe qui : Joko Widodo, le président indonésien lui-même, trois ministres et trois gouverneurs de la province de Java. Mais la militante Yuyun Ismawati pense, elle, surtout à son petit-fils.

« En faisant partie des citoyens plaignants, j’espérais vraiment que mon petit-fils puisse avoir le droit de vivre dans un environnement sain et respirer de l’air pas trop pollué, et avec lui les enfants indonésiens, car en gagnant ce procès, le gouvernement doit instaurer des régulations non seulement à Jakarta, mais aussi dans d’autres régions, en suivant les recommandations de l’OMS. »

Selon une étude de 2019, Jakarta dépasse régulièrement de 4 ou 5 fois les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé.

►À lire aussi : Pollution: des habitants de Jakarta attaquent le gouvernement indonésien

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne