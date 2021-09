Hong Kong: l'élite politique de la ville désigne un nouveau comité électoral «réservé aux patriotes»

Ce dimanche 19 septembre, l'élite politique de Hong Kong désigne un puissant comité qui choisira le prochain dirigeant de la ville et près de la moitié du corps législatif, dans le cadre d'un nouveau système « réservé aux patriotes » imposé par Pékin.

Ce dimanche 19 septembre, quelque 4 800 Hongkongais sont autorisés à voter pour choisir le comité électoral qui sera amené à choisir le prochain dirigeant de la cité, soit l'équivalent de 0,6 % des 7,5 millions d'habitants de Hong Kong. En 2016, ils étaient 233 000 à avoir pu voter. La grande majorité des 1 500 sièges concernés par le scrutin de dimanche sont installés d'office ou choisis par des groupes d'intérêts spéciaux, et seulement 364 sièges sont réellement à pourvoir.

Loyauté politique

La police a déclaré que 6 000 agents sont déployés pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de manifestations ni de perturbations pendant les opérations de vote. Il s'agit du premier scrutin dans le cadre d'un nouveau système où toutes les personnes qui se présentent à un poste public doivent faire l'objet d'une vérification de leur loyauté politique et d'une habilitation à ne pas constituer une menace pour la sécurité nationale.

En décembre 2021, ce comité désignera 40 des 90 sièges au sein du Conseil législatif de la ville ; 30 seront choisis par des groupes d'intérêts spéciaux et seulement 20 seront directement élus. En 2022, il choisira le prochain dirigeant de Hong Kong, approuvé par la Chine. Pékin insiste sur le fait que le nouveau système politique est plus représentatif et qu'il permettra d'éviter que des éléments « anti-chinois » n'accèdent au pouvoir.

Aucune place pour l'opposition

Ses détracteurs affirment qu'il ne laisse aucune place à l'opposition pro-démocratique et qu'il fait de Hong Kong un miroir de la Chine continentale autoritaire dirigée par le Parti communiste. « Les Hongkongais sont complètement coupés des opérations électorales », a déclaré à l'AFP Nathan Law, un éminent dirigeant démocrate qui a fui en Grande-Bretagne l'année dernière. « Tous les candidats aux élections deviendront des marionnettes de spectacle sous le contrôle total de Pékin, sans aucune compétition significative », a-t-il ajouté.

