Sur Twitter, #FreeAfghanistan dénonce la prise de pouvoir des talibans

Depuis que les talibans se sont emparés du pouvoir le 15 août dernier en Afghanistan, les fondamentalistes religieux installent leur régime, l’Émirat islamique d’Afghanistan. De nombreux militants de la société civile, ainsi que des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme dénoncent cette prise de pouvoir par la force et les violations des droits humains.

Publicité Lire la suite

De notre correspondante dans la région,

Le hashtag « freeAfghanistan », « libérez l’Afghanistan » est populaire. Il est apparu assez rapidement après la prise du pouvoir par les talibans, il y a plus d’un mois. Des internautes afghans s'élèvent ainsi contre le renversement de la République islamique d’Afghanistan, un sursaut instinctif de rejet contre les talibans qui sont présentés comme les envahisseurs.

Ce qui est intéressant de souligner dans l’expression utilisée dans ce hashtag, c’est la référence au champ lexical de la guerre, de l’occupation, le même champ lexical qu’utilisaient les talibans lorsqu’ils combattaient ces 20 dernières années le gouvernement afghan soutenu par la communauté internationale.

Les résidents afghans mobilisés aussi

Ce hashtag accompagne depuis quelques jours une nouvelle tendance sur Twitter lancée la semaine dernière des résidents afghans. Ils se présentent dans un tweet avec toujours la même phrase. Par exemple : « Je m’appelle Habib et je viens de l’Afghanistan occupé. » Cela a été repris et repris en Afghanistan, mais aussi à travers le monde par la diaspora afghane : « Je m’appelle Mariam et je viens de l’Afghanistan occupé » tweete par l’ancienne parlementaire afghane Mariam Solaimankhil qui a perdu son poste avec l’arrivée des talibans. « Je m’appelle Mortaza et je viens d’Afghanistan occupé par les talibans », tweete un journaliste francophone qui ajoute : « freeAfghanistan lancé pour dénoncer le nouveau gouvernement des talibans » et il accompagne ses mots d’une vidéo de Kaboul prise du ciel.

Je m’appelle Mortaza et je viens d’Afghanistan occupé par les talibans. #FreeAfghanistan lancé pour dénoncer le nouveau gouvernement des talibans. Une vidéo vu ciel de Kaboul que j’ai tourné avant hier. pic.twitter.com/Wfa6b1xikZ — Mortaza Behboudi (@mortazabehboudi) September 16, 2021

« Je suis Aria et je viens de l’Afghanistan » occupé tweete aussi une jeune femme qui invite les internautes à faire de même : « Ensemble nous sommes plus forts » écrit-elle. C’est la prise de pouvoir par la force des talibans qui n’ont pas respecté leurs engagements pris auprès des Américains à Doha en février 2020 qui est dénoncé. Ils s’étaient engagé à entamer des discussions en vue d’un accord politique pour parvenir à la paix.

La situation des femmes pointée du doigt

Les internautes dénoncent aussi les violations des droits humains. Il y a quelques jours, les collèges et les lycées ont rouvert leurs portes en Afghanistan mais uniquement pour les garçons. Les filles n’ont pas encore été autorisées à poursuivre leurs études dans le secondaire. Les talibans ont remplacé l’ancien ministère des Affaires féminines par le ministère pour la promotion de la vertu et la prévention du vice.

La commission indépendante des droits de l’homme a été dissoute par les talibans qui se sont emparé des locaux et des véhicules de l’organisation. Il y aurait plus d’une centaine de médias qui aurait été contraints de cesser leur activité. Ce sont tous ces événements, entre autres, qui sont dénoncés dans cette campagne qui vise à alerter la communauté internationale sur les violations des droits humains en Afghanistan.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne