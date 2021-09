Inde: New Delhi va reprendre les exportations de vaccins contre le Covid-19

Vaccins AstraZeneca au Serum Institute of India à Pune, le 21 janvier 2021. (Image d'illustration). AP - Rafiq Maqbool

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L’Inde a annoncé qu’elle allait reprendre les exportations de vaccins contre le Covid-19 à partir d’octobre, cinq mois après les avoir soudainement interrompues pour vacciner sa propre population. Un soulagement, considérant que l’Inde est l’un des plus grands producteurs de ces vaccins au monde, et devait être l’un des plus importants contributeurs au programme COVAX, mis en place pour faciliter la vaccination dans les pays pauvres.