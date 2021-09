À l'ONU, le président sud-coréen appelle à la fin officielle de la guerre de Corée

Le président sud-coréen Moon Jae-in à la tribune de l'ONU, lors de l'Assemblée générale de l'organisation internationale, le 21 septembre 2021 à New York.

Les débats de l'Assemblée générale de l’ONU à New York ce mardi 21 septembre ont été marqués par le discours de Joe Biden, mais aussi par celui du président sud-coréen. En cette année célébrant le 30e anniversaire de l’adhésion aux Nations unies des deux Corées, Moon Jae-in a proposé une nouvelle fois de mettre fin à la guerre sur la péninsule. Si, de fait, depuis 1953 les combats ont cessé, les deux pays sont toujours officiellement en guerre. Cette tentative de déclaration de paix est une demande de longue date du président sud-coréen pour lequel le temps est compté.

Avec notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca

Moon Jae-in a une nouvelle fois invité les deux Corées, les États-Unis et la Chine, à se rassembler pour déclarer la fin de la guerre de Corée. Une annonce qui intervient une semaine après avoir vu une escalade de l’armement sur la péninsule. Les deux Corées ont effectué le même jour des essais de missiles balistiques.

Cette demande répétée de fin officielle d’une guerre terminée en réalité depuis 1953 fait souvent l’objet de critiques. Car à la différence d’un traité de paix, cette simple déclaration ne suppose aucune contrainte pour la Corée du Nord, ou aucun accord entre les deux Corées.

La politique nord-coréenne de Biden jugée trop vague

Le président sud-coréen, dont le mandat prendra fin début mars 2022, a appelé la communauté internationale au dialogue avec le Nord. Le temps presse pour celui qui avait cru être le président des avancées historiques avec Pyongyang après les accords intercoréens et celui signé entre États-Unis et Corée du Nord à Singapour en 2018. Mais l’heure semble plus à l’absence de dialogue.

Le chef du parti présidentiel, Song Young-gil, a jugé la politique nord-coréenne de Joe Biden incertaine et bien trop vague. Depuis l’arrivée du nouveau président démocrate à la Maison Blanche, aucune avancée notoire n’a été signalée dans un dossier à l’arrêt depuis l’échec du sommet de Hanoï en février 2019.

