Covid-19: Londres refuse de reconnaître la vaccination des Indiens, New Delhi proteste

Vaccination avec une dose de Covishield contre le Covid-19 dans un centre temporaire de vaccination dans une école à Bombay, en Inde, le 18 septembre 2021. AFP - SUJIT JAISWAL

Le torchon brule entre le Royaume-Uni et l’Inde. En cause, la nouvelle politique de quarantaine mise en place par Londres, qui ne reconnaît pas la vaccination des Indiens. Or la plupart ont reçu le même sérum que celui utilisé au Royaume-Uni. New Delhi parle de graves discriminations et menace d'appliquer les mêmes restrictions.