Jean-Yves Berthault: «Le retour au pouvoir des talibans est un succès stratégique pour le Pakistan»

Diplomate, Jean-Yves Berthault fait partie des « orientalistes » du Quai d’Orsay. Il a débuté sa carrière à Kaboul en 1979, avant d’y retourner diriger la mission diplomatique française de 1998 à 2001. Dans son livre Déjeuners avec les talibans : révélations d’un diplomate (Éd. Saint-Simon), il revient sur ses échanges avec les talibans, mais aussi sur le rôle que joue notamment le voisin pakistanais dans les soubresauts que connaît l’Afghanistan depuis 40 ans. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Ambassadeur de France à Kaboul entre 1998 et 2001, vous avez travaillé avec le premier régime taliban et vous avez vu de près comment ce régime s’est mis progressivement au ban de la communauté internationale en pratiquant un rigorisme islamiste d’un autre âge. Les talibans, qui viennent de reprendre le pouvoir en Afghanistan, sont-ils les mêmes que ceux qui ont gouverné le pays il y a 25 ans ?

Jean-Yves Berthault : On sait qu’une grande partie des talibans qui viennent de s’emparer du pouvoir à Kaboul étaient déjà en poste il y a 25 ans. Sur le plan doctrinal non plus, ce mouvement islamiste n’a pas changé puisqu’il entend gouverner le pays en s’appuyant sur l’interprétation la plus fondamentaliste de la religion. Or « le Coran, rien que le Coran » risque d’être un peu court cette fois pour gérer la société afghane qui, elle, a profondément changé en l’espace de deux décennies et demie. Notamment à Kaboul et les grandes villes du pays où on a vu ces derniers jours des jeunes femmes oser braver les interdits et manifester dans la rue.

Des femmes afghanes manifestent pour la défense de leurs droits, le 02 septembre 2021, à Herat, en Afghanistan. AFP - -

Ces manifestations furent réprimées…

Les talibans déployés sur place ont dispersé les manifestantes en tirant en l’air. Il n’en reste pas moins que ces femmes représentent la nouvelle classe moyenne qui a émergé au cours des dernières années et avec laquelle les nouvelles autorités afghanes auront maille à partir. Les femmes afghanes qui ont aujourd’hui 20 ans, sont nées après la chute du premier gouvernement taliban. Elles sont pour la plupart allées à l’école et ont grandi sous un régime démocratique. Il est vrai que c’était une démocratie très imparfaite, avec surtout une disparité criante entre la campagne et les villes, mais néanmoins les libertés publiques, la liberté de la presse, l’égalité relative entre hommes et femmes étaient mieux garanties qu’avant. C’est ce qui me fait écrire, dans mon livre, qu’il ne s’agit pas aujourd’hui de savoir si les talibans ont changé, mais comment ils vont faire face à cette société afghane qui n’est plus tout à fait la même.

Vous avez aussi été en poste au Pakistan voisin. Quel rôle ce pays a-t-il joué dans la résurgence et le retour au pouvoir des talibans ?

Le Pakistan a joué un rôle fondamental dans la résurgence des talibans via son armée et sa puissante agence pour le renseignement inter-services, ou ISI. La coopération de ces derniers avec les talibans date de 1994, l’année de l’émergence de ce mouvement islamiste sous la direction du prédicateur mollah Omar. L’appui financier, mais aussi stratégique et logistique du Pakistan fut essentiel dans la prise de pouvoir à Kaboul par les talibans en 1996. À l’époque, Islamabad fut l'une des rares capitales à reconnaître ce régime fondamentaliste. En fait, obnubilé par ses rivalités fratricides avec son voisin indien sur son flanc oriental, le Pakistan œuvre, depuis la chute de la monarchie en Afghanistan dans les années 1970, pour l’instauration chez son voisin de l’ouest d’un pouvoir faible afin de ne pas être encerclé par des ennemis. C’est pourquoi après avoir soutenu les factions moudjahidines pendant la période de l’invasion soviétique entre 1979 et 1989, le Pakistan a favorisé l’ascension au pouvoir du mouvement taliban dont il contrôlait étroitement les décisions et les opérations.

Cette proximité survivra-t-elle à la mise au ban des talibans par la communauté internationale qui accusait ces derniers d’avoir accueilli sur leur territoire Oussama Ben Laden, la tête pensante de l’attaque terroriste qui a frappé en 2001 les tours jumelles du World Trade Center ?

La réponse est oui, malgré les apparences. En 2001, les talibans sont chassés du pouvoir par les troupes internationales et le Pakistan rejoint les Américains dans la guerre contre le terrorisme. Il ne coupe pas pour autant les ponts avec ses alliés afghans. Islamabad accueille une partie du leadership taliban en fuite et soigne dans ses hôpitaux les combattants blessés. Les leaders talibans trouvent de l’autre côté de la frontière un sanctuaire qui leur sert de base politique, culturelle, idéologique, avec la possibilité de puiser par ailleurs dans les madrassas pakistanais de nouveaux combattants prêts à aller se battre contre les « gouvernements impies » de Kaboul. Ce soutien pakistanais à la cause des fondamentalistes afghans explique en grande partie que la plus grande coalition jamais formée au monde n’ait pas réussi en 20 ans de combats à venir à bout du phénomène taliban.

Les zones tribales pakistanaises ont servi de sanctuaires aux combattants talibans en fuite après 2001. (Carte: RFI)

On parle de « double jeu » pakistanais !

Le Pakistan s’inquiète de l’effet boomerang de ce double jeu. C’est pourquoi son gouvernement a tenté de peser de tout son poids sur les premières décisions des nouveaux maîtres d’Afghanistan, notamment sur celle concernant la nomination du gouvernement de transition. La présence à Kaboul, début septembre, de Faiz Hameed, le tout-puissant chef de l’ISI, n’est sans doute pas étrangère à la relégation du très respecté mollah Baradar au poste du numéro deux de l’exécutif, alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il soit nommé Premier ministre. Il avait conduit les négociations de Doha menant au retrait des forces étrangères d’Afghanistan. Le mollah Baradar, qui a fait pas mal d’années de prison à Karachi pour avoir fait état de ses velléités de rapprochement avec le gouvernement afghan, ne nourrit pas exactement une amitié débordante à l’égard de son pays hôte, qui était devenu son geôlier. Sa méfiance vis-à-vis de la classe politique pakistanaise est de notoriété publique. L’autre effet boomerang que craint le Pakistan est la recrudescence des attaques terroristes sur son territoire. Islamabad voudrait pouvoir compter sur son nouvel allié afghan pour calmer les ardeurs des talibans locaux. Le Pakistan a joué avec le feu. L’armée pakistanaise a longtemps pratiqué une stratégie schizophrénique en soutenant à bout de bras les talibans afghans, alors même qu’elle livrait un combat sans merci aux talibans pakistanais, réunis sous la bannière du Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). Les talibans afghans et le TTP sont des organisations jumelles, mais Kaboul voudra-t-il rappeler à l’ordre son « alter ego » sous le diktat de l’establishment militaire pakistanais ? Rien n’est moins sûr.

Quel regard les combattants talibans portent-ils sur leurs parrains pakistanais ?

Je n’ai jamais rencontré un Afghan qui aime le Pakistan. La guerre civile interminable que connaît leur pays a poussé beaucoup d’Afghans à se réfugier au Pakistan. Ils n’ont pas toujours été bien traités, ils ont été arrêtés, marginalisés, mais ce qu’ils regrettent particulièrement, c’est d’être devenus des pions aux mains de l’establishment militaires pakistanais. Il faut répéter que le mouvement taliban n’est pas une création pakistanaise. Les talibans sont apparus dans la province de Kandahar au début des années 1990 comme un mouvement populaire contre la criminalité, la violence et la corruption pratiquées par les seigneurs de guerre qui s’étaient partagés le pays après la fin de l’occupation soviétique en 1989. Unis autour de la personnalité du mollah Omar, la majorité des talibans étaient des étudiants en religion, issus des régions pachtounes d’Afghanistan et du Pakistan. Les Pakistanais ont pris en marche ce nouveau train, soutenant le projet de conquête de l’Afghanistan par les talibans. Les généraux pakistanais et leur redoutable service de renseignement se sont alors emparés de cette cause-là, conscients du parti qu’ils pourraient en tirer pour faire avancer leurs propres intérêts géopolitiques. Mais les talibans se sont révélés être des nationalistes enragés, animés, qui plus est, d’un irrédentisme pachtoune. Tout comme leurs prédécesseurs qui ont régné sur l’Afghanistan, ils nourrissent le rêve d’un Pachtounistan réuni, traversé aujourd’hui par la ligne Durand, héritée de la colonisation britannique. Islamabad souhaite que cette ligne soit reconnue comme frontière internationale, mais même les talibans, pendant leurs cinq années de gouvernance entre 1996 et 2001, ne leur a pas donné satisfaction. Il semblerait que l’émir du mouvement à l’époque, le mollah Omar, avait été convoqué au bureau de l’ISI au Pakistan où on lui a demandé de reconnaître l’inviolabilité de la ligne Durand. « Alors que nos rois, nos présidents ne l’ont pas fait, moi, un simple mollah, qui suis-je pour prendre une telle décision ? », s’était-il contenté de répondre, alors que son pays était en situation de grande dépendance envers l’allié pakistanais. Sa réponse est révélatrice de l’esprit d’indépendance des talibans.

Le mollah Omar, le chef suprême des Talibans, entouré de ses troupes, en 1996. AFP PHOTO / BBC TV / BBC NEWSNIGHT / FILES

Il n’en reste pas moins que la déroute américaine en Afghanistan, suivie du retour des talibans, sont perçus comme la victoire de la stratégie pakistanaise. Islamabad le claironne haut et fort depuis un mois.

Certes, le retour au pouvoir des talibans à Kaboul est un succès géopolitique et stratégique pour le Pakistan. Cette nouvelle donne représente un bouleversement des équilibres régionaux en Asie du Sud, ce qui ne manque pas de susciter l’inquiétude dans d’autres capitales de la région, notamment à New Delhi. Cela dit, contrairement aux années 1990, cette fois, il y a d’autres acteurs présents à Kaboul, par exemple le Qatar, qui a accueilli les négociations entre les talibans et les Américains. Comme, par ailleurs, le Qatar est un interlocuteur privilégié des Occidentaux, il peut être un allié utile des talibans pour faire passer des messages. Quant au parrain pakistanais, rien n’est immuable. On peut penser que, le nationalisme afghan aidant, la ligne Durand restera une pomme de discorde durable entre les deux pays. Dans le passé, les relations entre le Pakistan et leurs poulains talibans n’ont pas toujours été au beau fixe, elles ont fluctué. Je ne suis pas sûr que les lauriers que l’establishment militaire pakistanais pense avoir cueillis restent sur leur tête pour toujours.

«Déjeuners avec les Talibans», par Jean-Yves Berthault (Éditions Saint-Simon, 2021). © Éditions Saint-Simon

Guerre sans paix en Afghanistan Déjeuners avec les talibans, de Jean-Yves Berthault, est un ouvrage passionnant sur des décennies de guerre sans paix dans l’Afghanistan contemporain. Son auteur est un ancien diplomate français, qui fut en poste à Kaboul dans les périodes cruciales de l’histoire de ce pays. En 1979, quelques mois avant l’entrée des chars russes, le jeune Jean-Yves Berthault fut nommé en Afghanistan pour sa première affectation. Puis, entre 1998 et 2001, il dirigera l’ambassade de France à Kaboul, alors que les talibans régnaient déjà en maîtres dans un Afghanistan déboussolé par des décennies de guerre civile. Seul diplomate occidental en poste à Kaboul pendant les premières années de gouvernance des talibans, le diplomate fut un témoin privilégié de la descente de ce pays dans les enfers du rigorisme islamiste. Il raconte dans son livre le déclin et la chute de l’État taliban, tout en dressant, avec un sens du comique consommé, des portraits des leaders islamistes rencontrés dans les ministères ou lors des déjeuners à l’ambassade, sans oublier de rappeler que l’Histoire est tragique sous tous les cieux. L’ouvrage revient aussi sur la démarche discrète menée par l’auteur, parallèlement à sa charge d’ambassadeur, en vue de ramener à la table de négociations toutes les parties prenantes du dossier afghan : du roi déchu aux seigneurs de guerre tribaux, en passant par les talibans et leurs opposants à la sensibilité moderniste. L'initiative avait pour objectif de mettre en place une démocratie élective, enracinée dans la tradition coutumière afghane. La réalisation partielle de ce projet après la chute des talibans en 2001, les mutations de la société afghane et l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire du pays avec le retour au pouvoir du mouvement islamiste, sont quelques-uns des sujets au cœur de ce livre. On le lira à la fois comme un témoignage personnel précieux et un récit haletant du « grand jeu » dans la géopolitique mondiale contemporaine.



Déjeuners avec les talibans, par Jean-Yves Berthault, Éditions Saint-Simon, 189 pages, 19,95 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne