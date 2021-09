Une loi sud-coréenne censée lutter contre les fake news suscite une levée de boucliers

En Corée du Sud, l’Assemblée nationale votera lundi 27 septembre une loi pour lutter contre les fake news. Celle-ci a pour projet d’augmenter de façon significative les sanctions sur les médias qui publieraient une information jugée fausse ou erronée. Ce projet de loi du gouvernement démocrate fait l’objet de nombreuses critiques de la part d’association et de titre de presse.

De notre correspondant à Séoul,

Le texte qui sera présenté propose une définition très floue du terme fake news. Tous les articles étant jugés délibérément faux ou « grossièrement négligents » seront concernés. Ce qui inquiète l’opposition politique, des associations et de nombreux titres de presse, c’est que cette loi se transforme en chasse à tous les sujets qui déplaisent au gouvernement. Et puis, les sanctions que pourraient subir les médias seraient considérablement augmentées.

Ainsi, un plaignant pourrait percevoir un montant de dommage et intérêt cinq fois supérieur au préjudice qui lui est porté. Celui-ci étant calculé par l’influence sociale estimée et les ventes du média. Et puis, c’est un sujet sensible dans ce pays dirigé de façon très autoritaire jusqu’à la fin des années 1980. Enfin, en Corée du Sud, la liberté d’expression n’est pas totale, les discours en faveur des autorités nord-coréennes sont par exemple strictement interdits.

Une réforme pour lutter contre les fake news

Cette loi vise à lutter, à la fois contre une hausse des « fake news » selon le parti majoritaire, une hausse difficile à mesurer. Elle entend aussi faire baisser la défiance envers les médias. Une étude de l’université d’Oxford montrait que seulement 32% des Sud-Coréens assuraient avoir confiance en la presse. De fait, selon les sondages, les Sud-Coréens semblent en majorité favorables à cette réforme de la loi sur la presse.

Mais les oppositions de toutes parts torpillent le projet de loi. L’organe des Nations unies pour les droits de l’homme a adressé une lettre au gouvernement dans ce sens. Il faut savoir que les plus importants journaux coréens sont plutôt de droite, conservateurs et fortement opposés au gouvernement en place. Ces derniers accusent donc le président Moon Jae-in de vouloir museler la presse qui a révélé plusieurs affaires sur les membres du gouvernement durant son quinquennat, entraînant la démission de deux ministres de la Justice.

Une levée de bouclier pas forcément efficace

Le parti démocrate dispose d’une très large majorité au Parlement. L’opposition a tout de même réussi à exclure les personnalités haut placées au sein de l’État ou au sein de grandes entreprises du projet de loi. Ces dernières ne pourront pas déposer une plainte pour fake news.

Malgré tout, si la loi est adoptée cela porterait un coup à la réputation du pays. Ces dernières années, de nombreux médias comme le New York Times ont déplacé leurs bureaux régionaux à Séoul, la Corée du Sud étant leader asiatique dans le domaine de la liberté de la presse selon Reporters sans frontière. Un classement qui pourrait évoluer si le projet de loi polémique venait à être adopté lundi prochain.

