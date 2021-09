Indonésie: l’ivermectine, objet de profits financiers et de lobby politique

Tout autour du monde, l’ivermectine, un médicament antiparasitaire essentiellement utilisé pour les animaux, trouve des défenseurs qui assurent, sans aucune preuve scientifique convaincante, que c’est un traitement à utiliser contre le coronavirus. L’Indonésie n’est pas exempte de cette tendance dangereuse, qui apparaît même comme une manne financière possible et a des défenseurs jusqu’au plus au sommet de l'État.

De notre correspondante régionale,

C’est un prétendu remède miracle qui s’immisce de plus en plus comme une solution toute trouvée contre le Covid-19, au beau milieu d’une gestion de la pandémie encore très chaotique; que ce soit au niveau des chiffres officiels, qui seraient, d’après une majorité d’experts à multiplier par au moins trois pour s’approcher du nombre réels de cas de Covid dans le pays, ou bien de la campagne de vaccination, envahie de doutes quant à l’efficacité du vaccin Sinovac, les actions prises par le gouvernement indonésien suscitent un certain scepticisme dans le quatrième pays le plus peuplé au monde.

L'automédication, une pratique répandue en Indonésie

Au milieu de ce climat d’incertitude, l’idée d’un remède miracle peu coûteux et accessible séduit et a pris diverses formes, que ce soit un engouement pour les prétendus bienfaits de l’eucalyptus, ou encore de briques de lait Nestlé (qui auraient au passage vu leurs ventes se multiplier par 455%, rapporte la BBC).

Une attitude qui s’explique aussi, rappelle l’épidémiologiste Dicky Budiman, par une pratique de l’auto-médication fort répandue dans le pays, bien avant la pandémie. « La majorité des Indonésiens, presque 70% quand ils sont malades, se soignent seuls, ne vont pas à l’hôpital ou chez un médecin. C’est pour ça que quand ils ont entendu parler de l’ivermectine, ils se sont précipités. Il faut aussi savoir qu’en Indonésie, la pharmaceutique n’est pas très régulée, tout le monde peut acheter des médicaments, même des antibiotiques, sans prescription ».

Une manne financière

Et si l’ivermectine fait donc désormais l’objet de beaucoup d’intérêts, ceux-ci sont aussi financiers. D’abord parce que face à la demande grandissante et des vagues d’achats paniques, l’inflation des prix en ligne ne s’est pas fait attendre. Le Jakarta Post rapportait ainsi avoir vu sur Internet la plaquette de dix comprimés atteindre 35 euros, et ce jeudi 23 septembre, il était encore possible de trouver sur le Market Place de Facebook, une plaquette vendue par un particulier pour 30 euros.

Mais si certains opportunistes font ainsi leur beurre en ligne sur cette lubie pour l’ivermectine, des intérêts financiers bien plus rentables sont également en jeu. Un laboratoire a ainsi annoncé dès juillet qu’il produirait près de 14 millions de comprimés en deux mois. Avec un prix fixé entre 7,14 euros et 9,15 euros la boîte de 20 cachets, cette production rapporterait donc autour de 5 millions d’euros.

Mais si la vente d’ivermectine est bel et bien autorisée, c’est seulement comme vermifuge, et début juillet la production du laboratoire PH Harpen est mis en suspens par l’Agence nationale de contrôle des médicaments qui relève au passage plusieurs manquements dans la fabrication.

Conflit d'intérêts en pagaille

Autre point qui interpelle, des liens entre le laboratoire PH Harpen et des fonctionnaires et hommes politiques promoteurs de l'ivermectine ont rapidement été soulevés. Jusqu’au chef du cabinet présidentiel, Moeldoko, qui n’a pas entendu de feu vert des autorités sanitaires nationales pour distribuer de l’ivermectine.

Dans un rapport, l’ONG Anti Corruption Watch Indonesia, note, elle, des intérêts financiers communs qui lieraient la famille de Moeldoko et les personnes à la tête du laboratoire PH Harpen. La fille de Moeldoko serait par exemple ainsi actionnaire majoritaire d’une société détenue par la vice-présidente de PH Harpen.

Mais ces rapprochements soulevés par Anti-Corruption Watch n’ont pas plu à Moeldoko, qui a ainsi porté plainte contre les deux auteurs du rapport. Egi Primayogha est l’un d’eux; cette récente action en justice est pour lui anti-démocratique. « C’est vraiment malheureux, car nous ne faisons que notre travail de citoyen et les citoyens, les contribuables, ont le droit de surveiller les hommes publics. Cela montre aussi le déclin de la démocratie en Indonésie », rapporte-t-il.

Une étude en cours est censée évaluer les possibles bienfaits de l’ivermectine contre le Covid-19, avant d’envisager son utilisation. Anti-Corruption Watch rappelle à ce sujet que la personne qui supervise ces essais cliniques est un membre de la Front Line Covid Critical Care, une organisation de médecin pro-ivermectine basée aux États Unis. L’antenne de ce groupe en Indonésie est elle présidée par nul autre que la vice-présidente des Laboratoires PT Harsen.

