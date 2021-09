Afghanistan: tant bien que mal, la vie a repris son cours à Kaboul

Un mois et demi après la prise du pouvoir par les talibans, le gouvernement de l’Émirat islamique d’Afghanistan prend ses marques et les Kabouliens tentent de reprendre le cours de leur vie malgré des difficultés nombreuses. Kaboul est changée tout en conservant pour l’instant sa particularité dans le pays.

Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali

Les manèges tournent toujours dans le petit parc d’attraction qui jouxte le zoo de Kaboul. On y rencontre des familles qui s’y promènent et des jeunes filles accompagnées aux voiles colorés qui croisent dans les allées de jeunes talibans enturbannés.

Lorsque de jeunes talibans grimpent, enthousiastes, dans les nacelles, les jeunes femmes attendent sur les côtés et observent la scène, médusées. « Ils me font peur », confie une fillette qui a effectué ce samedi sa première sortie en famille depuis la prise de pouvoir par les talibans. « Je suis heureux d’avoir l’occasion de les rencontrer enfin », nous dit au contraire un jeune Kaboulien en désignant un groupe de talibans près d’un stand de tirs à la carabine. L’un des hommes tente de gagner l’une des peluches suspendues, mais rate ses cibles.

Les femmes y sont rares, plus de cash, plus de travail

Kaboul est étrange pour tous ceux qui ont connu la capitale avant la chute du précédent gouvernement. Dans les rues, les vendeurs de ballons semblent avoir cédé leur place à ceux de drapeaux talibans et de pin's à l’effigie de l’Émirat islamique d’Afghanistan.

Les femmes sont plus rares aussi, y compris dans le centre de capitale où des files d’attente longent les murs des banques. Il n’y a plus de cash, plus de travail, se lamentent de nombreux Afghans. Des centaines vendent d’ailleurs leurs biens sur les trottoirs d’un quartier de Kaboul. Plus de neuf ménages sur dix n'ont désormais plus assez à manger selon le Programme alimentaire mondial (PAM).

