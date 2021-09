Chine: les coupures de courant affectent l'activité manufacturière du pays

Des pylônes électriques à Pékin, en septembre 2021. AFP - LEO RAMIREZ

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'activité manufacturière s'est contractée en septembre, en Chine. Une première depuis début 2020. En cause, notamment : les nombreuses coupures d'électricité qui ont touché une vingtaine de provinces ces derniers mois, et qui obligent les usines à fonctionner au ralenti. C'est la plus importante pénurie d'électricité jamais connue dans le pays. Les prix du charbon qui explosent, et une demande mondiale toujours aussi forte, expliquent cette situation.