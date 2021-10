Accrochage meurtrier dans l'Uttar Pradesh: les tensions du monde rural font des victimes en Inde

L'accrochage entre des officiels du BJP et des villageois dans l'Uttar Pradesh le 3 octobre, qui a fait plusieurs morts, provoque des tensions alors que le monde rural est vent debout contre la réforme du secteur agricole. Photo: arrestation d'un jeune militant du parti du Congrès qui proteste contre les incidents de la veille, New Delhi, le 4 octobre.

En Inde, l’État de l’Uttar Pradesh, au nord, est agité d'une vive crise. Quatre paysans sont morts lors de la visite d’un ministre fédéral. Ils auraient été renversés par le convoi de voitures officielles. La foule se serait ensuite vengée, tuant quatre membres du convoi. Des dizaines de milliers d’agriculteurs continuent à protester contre la réforme du secteur, imposée par le gouvernement. Ce drame pourrait maintenant jeter de l’huile sur le feu.

Avec notre correspondant à New Delhi, Sébastien Farcis

Des paysans manifestaient ce dimanche aux abords d’un village où le ministre adjoint de l’Intérieur se trouvait en visite pour un événement public. Les agriculteurs, opposés à la réforme agricole du gouvernement, avaient bloqué une petite route de terre, quand un convoi de voitures d’officiels leur aurait foncé dessus, tuant quatre d’entre eux.

Les paysans affirment que le fils du ministre se trouvait dans le convoi, et aurait pu fuir après avoir dégainé son pistolet. Ce que ce dernier dément catégoriquement. Un des véhicules s’est en tout cas renversé dans l’accrochage, et les manifestants, enragés, ont battu à mort quatre de leurs occupants. Trois étaient des membres du parti au pouvoir du BJP. Les deux parties ont porté plainte pour meurtre, et le fils du ministre est accusé dans l’une de ces plaintes.

Les élections régionales ont lieu dans quatre mois dans ce gigantesque État de l’Uttar Pradesh, et cet accrochage meurtrier pourrait raviver les flammes du mouvement paysan, qui lutte depuis plus d’un an contre la réforme de libéralisation de l’agriculture.

