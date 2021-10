Drogue: le plus grand opérateur portuaire indien ne traitera plus les cargaisons venues de 3 pays

Adani Ports, le plus grand opérateur portuaire indien, a annoncé qu'il ne traiterait plus les cargaisons en provenance d'Afghanistan, d'Iran et du Pakistan à partir du mois prochain, après la saisie de près de trois tonnes d'héroïne.

Adani Ports, qui fait partie du conglomérat Adani Group, a précisé lundi soir 11 octobre que cet « avis commercial » s'appliquerait à tous les terminaux qu'il exploite, y compris les terminaux tiers, à partir du 15 novembre.

L'entreprise n'a pas justifié sa décision mais elle fait suite à la saisie de près de trois tonnes d'héroïne dans deux conteneurs dans le port de Mundra, sur la côte ouest du pays, dans l'État du Gujarat, en septembre.

144,4 millions de tonnes de marchandises traitées à Mundra

La cargaison, d'une valeur estimée à 2,65 milliards de dollars, provenait d'Afghanistan, selon les autorités, constituant l'une des plus grosses saisies de drogue jamais réalisées dans le pays. Les autorités indiennes avaient également saisi un chargement d'héroïne d'une valeur de plus de 20 millions de dollars et arrêté six Iraniens lors d'une opération antidrogue en haute mer, au large des côtes du Gujarat, le mois dernier.

Au regard de ces saisies, Adani Ports avait alors déclaré ne pas avoir l'autorité nécessaire pour examiner les millions de tonnes de marchandises qui transitent par ses terminaux. Le port de Mundra, l'une des principales portes commerciales et logistiques de l'Inde, a traité 144,4 millions de tonnes de marchandises l'année dernière et possède également le plus grand terminal d'importation de charbon du pays.

La grande majorité de l'opium et de l'héroïne consommés dans le monde provient d'Afghanistan. La Russie, l'Iran, le Pakistan et la Chine sont les principales voies de contrebande et d'énormes marchés pour les drogues afghanes.

