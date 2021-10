Harvard délocalisera son programme d’été de chinois de Pékin à Taïwan

Havard déplacera l’année prochaine son programme d’été de chinois de Pékin à Taipei. Annonce faite par la direction de l’institution dans le journal étudiant de l’université. Une décision liée notamment aux difficultés à venir étudier en Chine depuis le début de la crise sanitaire.

Avec notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde

Cette décision est tout ce qu’il y a de plus pragmatique. Dans les faits, le programme d’Harvard en Chine est déjà suspendu en raison du Covid-19. Le pays a fermé ses frontières à la plupart des voyages internationaux depuis mars 2020, cessant dans le même temps d’accorder des visas aux étudiants venus de l’étranger.

Même en cas de dérogation, des cours intensifs de mandarin pendant l’été sont difficilement concevables en raison des 28 jours de quarantaine exigés à l’arrivé dans la capitale chinoise. Or pour l’instant, les autorités sanitaires n’ont fait aucune déclaration laissant espérer une levée des restrictions.

Restrictions sanitaires et manque de « convivialité »

Quelque 1 300 élèves ont participé à ces cours d’été en 2019. Désormais, les étudiants étrangers ne peuvent plus venir en Chine, même les universités chinoises sont contraintes de dispenser leurs programmes en visio avec beaucoup moins d’inscrits. « Deux ans, cela commence à faire beaucoup, on se pose tous des questions sur la viabilité de notre activité en Chine », confie le responsable d’un programme d’échange avec une école de commerce européenne sous couvert d’anonymat. La « Harvard Beijing College » dépendant de l’Université des langues et de la culture de Pékin sera donc rebaptisée « Harvard Taipei Academy » et sera hébergée par l’Université nationale de Taïwan en 2022.

La directrice des programmes d’études à l’étranger de l’institution soulignant également, fort diplomatiquement, qu’avec le refroidissement des relations sino-américaines, le climat d’échanges avec l’université partenaire était devenu « moins convivial », avec notamment des difficultés à accéder aux salles de classe et aux dortoirs.

Cette délocalisation d’un programme linguistique d’une célèbre université américaine est en revanche accueillie à bras ouverts par les autorités éducatives taïwanaises. Avec Séoul, Taipei est devenu en l’espace de quelques mois un hub pour les médias anglo-saxons, de nombreux correspondants américains expulsés de Chine populaire pendant la mandature Donald Trump ayant relocaliser leur bureau à Taïwan ou en Corée du Sud.

