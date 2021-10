Japon: face à Pékin et à Pyongyang, le parti au pouvoir demande une hausse des dépenses militaires

Le parti conservateur japonais au pouvoir demande une hausse conséquente des dépenses militaires dans le programme électoral qu'il a dévoilé pour les élections législatives du 31 octobre. Le Japon s'inquiète de la montée en puissance de la Chine et de la menace nucléaire nord-coréenne. Le ministère de la Défense veut obtenir du Parlement pour le prochain exercice fiscal un budget équivalent à 50 milliards de dollars.

Avec notre correspondant à Tokyo, Frédéric Charles

Par rapport aux dépenses militaires de la Chine multipliées par trente en un quart de siècle, celles du Japon ont la taille d'un bonsaï, d'un arbre nain. L'an prochain, elles pourraient, pour la première fois, franchir le seuil du 1% du PIB japonais. L'allié et protecteur américain incite le Japon à renforcer ses capacités de dissuasion. À long terme, le parti conservateur au pouvoir veut porter le budget de la défense au niveau des pays de l'OTAN, soit au-delà de 2% du PIB.

Un lien direct avec la situation à Taïwan

À l'instar des États-Unis, le Japon est de plus en plus préoccupé par l'attitude agressive de la Chine à l'égard de Taïwan. Pour la première fois, il a établi un lien direct entre sa sécurité et celle de Taïwan. Le parti conservateur japonais a ouvert un dialogue sur la sécurité avec des parlementaires de Taïwan. Car il estime qu'un incident grave à Taïwan constituerait une menace pour l'existence du Japon.

En attendant, le Japon s'intègre toujours plus dans la stratégie offensive des États-Unis en dépit des limites de sa Constitution pacifiste. À proximité d'Okinawa où sont concentrées les bases américaines au Japon, il ne se passe pas de jour sans que des navires de garde-côtes ou des bâtiments de guerre chinois s'approchent des îles Senkaku administrées par le Japon et revendiquées par la Chine.

Le Japon dispose de forces militaires équivalentes à celle d'un pays comme la Grande-Bretagne. Depuis la fin de la guerre, leur rôle se borne à l'auto-défense. Face à la menace des tirs de missiles nord-coréens, le parti conservateur a lancé un débat sur les capacités de frappes préventives. Les milieux d'affaires japonais ne veulent pas d'une stratégie japonaise plus offensive. Surtout envers une Chine devenue le premier partenaire commercial du Japon.

